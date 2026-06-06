A los 84 años murió el actor y locutor Julio Jung

El círculo familiar del actor, comediante y locutor radial chileno Julio Jung del Favero confirmó esta tarde su fallecimiento, a los 84 años de edad. El deceso del conocido artista se produjo tras permanecer internado durante los últimos años en un hogar de cuidado debido a un deterioro cognitivo, condición de salud que había sido comunicada públicamente por su entorno cercano.

Nacido en 1942, Julio Jung desarrolló una carrera artística de más de 60 años que abarcó el teatro, el cine, la televisión y la radiofrecuencia nacional. Su trayectoria pública también incluyó el desempeño de funciones en el ámbito político e institucional del país. Estuvo casado con la actriz María Elena Duvauchelle y fueron padres del también actor Julio Jung Duvauchelle.

Jung fue una de las figuras fundacionales del programa de humor de la década de 1970 La Manivela, espacio al que regresó en 1990. Entre 1973 y 1984 el actor residió en Venezuela, debido a que tuvo que exiliarse tras el golpe de Estado, país donde continuó su labor actoral en televisión y ejerció como docente antes de retornar a Chile. Después del retorno a la democracia integró diversos elencos en producciones de Canal 13 y el espacio humorístico Mediomundo, donde consolidó una exitosa dupla junto al comediante Andrés Rillón.

En total participó en 35 películas chilenas. Entre sus interpretaciones principales en la pantalla grande se encuentran sus roles protagónicos en los largometrajes Amnesia (1994), dirigido por Gonzalo Justiniano, y Coronación (2000) y Cachimba (2004), ambos bajo la dirección de Silvio Caiozzi.

Fuera de los escenarios, Jung ejerció como concejal por la comuna de Providencia, por el Partido Socialista (PS). De hecho, entre las figuras nacionales que lo despidieron por redes sociales se encuentra la exalcaldesa de esa comuna Evelyn Matthei, quien señaló en su cuenta de X que “lamento profundamente la partida de Julio Jung, un hombre de gran talento y una figura inolvidable de nuestra cultura. Tuve además la oportunidad de conocer su compromiso con Providencia durante su período como concejal, donde siempre demostró un profundo cariño por la comuna. Recuerdo especialmente su permanente preocupación por recuperar el Mercado de Providencia y devolverle el valor que merece como un espacio de encuentro para los vecinos”.

El año pasado 2025, el Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales le otorgó el Premio Nacional de Humor, en reconocimiento a su aporte a la disciplina y su rol generacional en la comedia local, ocasión en la cual el escritor Rafael Gumucio dijo de él que “toda una vida de humor en televisión, cine y teatro lo convierten en una figura única de nuestra historia cultural”.