[Lo+Leído] Hermano de detective asesinado pide reforma al sistema procesal penal chileno

Luis Vásquez Villenas fue condenado a penas que superan los 81 años, por el crimen de un oficial de la PDI y tres homicidios consumados más, sumados a otros delitos. Pese a la contundencia de la prueba, el tribunal aceptó a trámite una petición de nulidad, por motivos de forma.

Luis Vásquez Villenas, conocido como “Lucho Plátano”, fue condenado a penas que superan los 81 años de cárcel, incluido un presidio perpetuo simple, por robo con homicidio, homicidio calificado, dos homicidios simples, cuatro homicidios frustrados, delitos de armas y tráfico de drogas.

Entre los hechos por los que fue condenado destaca el asesinato del comisario de la PDI Daniel Valdés en enero de 2023, a quien disparó 14 veces con una pistola modificada para fuego automático antes de sustraerle su arma y huir del lugar.

Aunque Vásquez sostuvo que el crimen ocurrió durante un intento de robo de vehículo, la familia de la víctima cuestiona esa versión y mantiene que pudo tratarse de un homicidio por encargo, hipótesis que sigue siendo investigada en una causa paralela reservada.

La Fiscalía ordenó diligencias para determinar si existieron motivaciones distintas al robo, pero la investigación principal mantuvo esa teoría, apoyándose en declaraciones del propio imputado acerca de sus intenciones de sustraer un automóvil y cometer otros delitos.

La familia de Daniel Valdés criticó la admisión a trámite de un recurso de nulidad presentado por la defensa de Vásquez, argumentando que reabre un caso con abundante evidencia, obliga a revivir el proceso judicial y refleja un sistema que, a su juicio, privilegia excesivamente las garantías de los condenados por sobre los derechos de las víctimas.