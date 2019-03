“¿Cómo te gusta que te pongan?”: dos conscriptas del Ejército denuncian acoso sexual de un superior

Dos conscriptas que realizan el servicio militar en Antofagasta denunciaron episodios de acoso sexual ocurridos el año pasado por parte de un sargento, y llamaron al Ejército a tomar cartas en el asunto.

Según informó Radio Cooperativa, una de las afectadas identificada como K. V. B. V. (19 años), relató que su superior la invitó a salir y le dirigió miradas e insinuaciones, llegando a acosarla con preguntas lascivas: “¿Cómo te gusta: fuerte o suave? ¿Cómo te gusta que te pongan?”, recordó la joven en conversación con el medio.

La segunda denunciante, identificada como M. P. S. C., de 18 años, señaló que el mismo sargento la invitó en varias ocasiones a beber alcohol, hechos que ella no denunció porque temía represalias en el regimiento.

“Ante eso, me corría para el lado y me quedaba callada: soy soldado conscripto nomás y me sentí mal porque soy mujer”, declaró.

K. V. B. V. interpeló a la Primera División del Ejército. Sin embargo, tras no obtener una respuesta, interpuso una denuncia por acoso ante Carabineros, fechada el 27 de octubre del 2018, la que fue derivada a la Fiscalía, donde la causa fue archivada.

Ambas denunciantes declararon a Cooperativa que esperan continuar una carrera militar. Sin embargo, aclaran, han hecho su caso público esperando que haya consecuencias y que ni este sargento ni otras personas puedan acosar a otras conscriptas.

El Ejército responde

En un comunicado, la Primera División del Ejército informó que “una vez tomado conocimiento por parte de sus mandos de los hechos denunciados, y al tratarse de una posible situación constitutiva de delito, se dispuso, por parte de la institución, realizar una denuncia correspondiente a la Fiscalía Militar de Antofagasta, la cual se encuentra en proceso investigativo”.

El documento también indica que se instruyó “una investigación sumaria administrativa para determinar la veracidad y responsabilidad de los hechos denunciados, instancia que se encuentra en etapa de cerrada, no encontrándose antecedentes suficientes en la causa que permitieran comprobar los antecedentes denunciados”.

Respuesta desde el Ministerio de Defensa

En tanto, el ministro de Defensa, Alberto Espina, señaló que -de probarse la responsabilidad de los denunciados- estos “tendrán las sanciones administrativas dependiendo de la gravedad del hecho, que puede llegar, si el hecho es grave, a la expulsión de la institución, y si constituye carácter de delito, se remite de inmediato a los tribunales de justicia”.

El secretario de Estado añadió que su ministerio ha recibido casi 70 denuncias de acoso sexual cuyas investigaciones se encuentran en diversas etapas de desarrollo.