Mundial: Suecia golea a Túnez 5 a 1 y salta al primer lugar del Grupo F
Suecia debutó con una contundente goleada por 5-1 sobre Túnez y quedó como líder del Grupo F de la Copa Mundial. Yasin Ayari marcó un doblete en una actuación dominante de los europeos, que aprovecharon los errores defensivos de los africanos para imponerse con claridad.
La selección de Suecia goleó este domingo por 5-1 a la de Túnez tras someterla desde los primeros minutos y el triunfo le pemitió saltar al primer lugar del Grupo F que también integran Países Bajos y Japón.
Yasin Ayari, dos veces; Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Mattias Svanberg convirtieron por los suecos, mientras por los africanos descontó Omar Rekik.
Los europeos comenzaron con dominio en mitad de cancha y en el minuto 7 tomaron ventaja con un remate de pierna derecha de Ayari, luego de dos despejes del guardameta Moulhib Chamakh, en disparos de Isak y Gyokeres.
Túnez reaccionó; en el minuto 13 creó peligro con un remate de Anis Slimane, despejado por el portero Kristoffer Nordfeldt y pisó el área rival, sobre todo después de la pausa de hidratación, pero cuando mejor se veía, recibió un segundo golpe.
Gyokeres le sirvió un balón a Isak, quien apareció por la banda izquierda, se sacudió la marca de Montassar Talbi y de derecha puso el 2-0, con complicidad de Chamakh.
Los suecos le bajaron el ritmo al duelo; los tunecinos fueron pacientes y en el 43 descontaron con un gol de cabeza de Rekik, con asistencia de Hannibal Mejbri.
Un error garrafal de Ellyes Skhiri echó a perder un buen momento de las Águilas de Cártago en el partido; en el 60 perdió un balón, recuperado por Isak, quien se lo puso a su cómplice Gyokeres, anotador del 3-1 con un remate de derecha.
El gol le bajó el ánimo a los tunecinos, que en el 84 recibieron un cuarto gol. A los pocos segundos de entrar en la cancha, Svensson anotó de derecha a pase de Isak.
Un disparo de derecha de Ayari desde fuera del área en el 90+5 confirmó la goleada por 5-1
Suecia saltó al liderato del Grupo F, con tres puntos, dos más que Países Bajos y Japón, que empataron este domingo 2-2. Túnez va cuarto de la clasificación con una derrota en un partido.
En la segunda jornada, el próximo sábado 20 de junio, Túnez enfrentará a Japón en Monterrey, en el partido 1.000 de los Mundiales, y Suecia enfrentará en Houston a Países Bajos.
– Ficha técnica:
5. Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Viktor Lindelof, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson (Elliot Stroud m.64), Alexander Bernhardsson (Daniel Svensson m.90); Benjamin Nygren (Lucas Berguall m.64), Jesper Karltrom, Yasin Ayari; Alexander Isak (Anthony Elanga m.90), Viktor Gyokeres.
Seleccionador: Graham Potter.
1. Túnez: Mouhib Chamakh; Ali Abdi, Montassar Talbi, Omar Rekik, Yan Valery (Mohamed Mahmoud m.72), Mohamed Ben Hmida; Hannibal Mejbri, Rani Khedira (Ismael Gharbi m.84), Ellyes Skhiri (Elias Ahouri m.72), Anis Slimane (Firas Chaouat m.84); Elias Saad (Sebastian Tounekti m.72).
Seleccionador: Sabri Lamouchi.
Goles: 1-0, m.7: Yasin Ayari; 2-0, m.30: Alexander Isak; 2-1, m.43: Omar Rekik; 3-1, m.60: Viktor Gyokeres; 4-1, m.88: Mattias Svanberg); 5-1, m.90+5: Yasin Ayari.
Árbitro: Yael Falcón. Amonestó a Rani Khedira.
Inciencias: partido del grupo F de la Copa Mundial de Fútbol, celebrado en el Estadio Monterrey, norte de México, ante más de 50.000 espectadores.
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