“Cuerva”, el libro ilustrado de Milena Vodanovic que es fábula, viaje y transmutación

“Cuerva” es un libro ilustrado, con textos y dibujos de la periodista y artista Milena Vodanovic, publicado por Editorial Cuarto Propio y presentado como “una historia acerca de recibir, buscar y dejarse transformar”.

Su lanzamiento ocurre en paralelo a la primera exposición individual de Vodanovic en la Galería Madre de Santiago (18 de junio al 18 de julio), donde exhibe grabados y piezas de cerámica inspirados en el imaginario y simbolismo del relato.

Se trata de una historia que narra un momento enigmático y significativo en el periplo vital de una mujer. Ella, ataviada con un sayo y un turbante, tal vez guardiana de algún templo remoto, recibe el llamado a emprender la travesía que el destino le impone: un viaje mágico y simbólico en el cual el lector la sigue en sucesivos intercambios con animales que la guían y en sus intermitentes encuentros con el segundo personaje de este cuento, El hombre que no tiene corazón, de quien solo sabremos que lleva una cierta eternidad navegando errante sobre el azul del mar.

Cuerva es una historia sobre la potencia de un encuentro, el dolor de la separación, la búsqueda constante. Lo que le ocurre a una mujer si acepta anular su voluntad y permite, en vez, que obren en su vida las fuerzas del destino. Escuchar, dejarse llevar, dar la espalda a lo conocido y emprender el viaje. Sentirse perdida, saberse plena, transformarse al punto de modificar su cuerpo. Que le salgan alas. Transmutar. Hacerse Cuerva.

Acá los animales son mensajeros, una barca traslada al errante, una casa espera a que la encuentren y una mujer que no sabe por qué lleva un turbante poblado de serpientes, camina, vuela, sufre y se asombra; ama y descubre. Vive.

Con una voz narrativa poética, onírica, como si se tratase de una historia recibida o dictada desde tiempos remotos, el relato se despliega siguiendo los códigos del mito, que sugiere, pero no revela. Los personajes son atemporales y la narración no se instala en un espacio definido. Podría estar ocurriendo ahora, en un futuro, en los pliegues de eras antiguas, en una galaxia desconocida o bien en otro plano del devenir.

Las láminas están dibujadas a mano sobre fondo blanco usando tiralíneas negra. Los colores —una paleta en que predominan el azul, el amarillo, el verde y el rojo— se añaden mediante plumones, acuarelas y tintas. El estilo es espontáneo y tributario de una visualidad primitiva.

Milena inició los dibujos espontáneamente en una libreta hace seis años, en medio de la pandemia. Después vino el texto. El imaginario de la historia la atrapó y dio origen a grabados y piezas de cerámica que serán expuestos en Galería Madre entre el 18 de junio y el 18 de julio, en la primera exposición individual de la autora, curada por la historiadora del arte Antonia Cea. Libro y exposición tienen hilos en común, pero son autónomos. Se trata de proyectos-espejo que si bien dialogan entre sí obedecen a lenguajes diferentes.

Periodista de profesión, trabajó en diversos medios y fue directora de la emblemática revista Paula por ocho años (2007-2015). En 2015, luego de 30 años de trayectoria profesional y 15 ejerciendo la docencia, dio un salto vital e impulsó con decisión su práctica artística, principalmente a través de la cerámica y el grabado.

Ha publicado relatos de no ficción en antologías colectivas (Chile crónico 2020, Berrinche ediciones, 2021; La voz de las cosas, Ediciones Carena, Barcelona, 2021) y el libro sobre creatividad La vida a mano, con dibujos para colorear de su autoría e instrucciones para llevarlos a impresión y bordado (Hueders, 2016). Actualmente alterna su práctica artística con la docencia en el Diplomado y el Magíster en Narración de la Universidad Alberto Hurtado.

FICHA TÉCNICA

Título: Cuerva

Autora: Milena Vodanovic

Editorial: Cuarto Propio

Año: 2026

Páginas: 85

LANZAMIENTO

En paralelo a la exposición Cuerva, Galería Madre, Juan de Valiente 3681, Vitacura

18 de junio al 18 de julio de 2026