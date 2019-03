Nuevo caso de ataque transfóbico: le dibujaron símbolos nazis con un cuchillo a joven en Pedro Aguirre Cerda

Un brutal caso de ataque transfóbico ocurrió en Pedro Aguirre Cerda. Un joven trans de 18 años fue agredido por dos hombres en una plaza en la comuna.

De acuerdo al relato de la propia víctima, identificado como Matías, ellos se acercaron a pedirle un cigarro, pero después comenzaron a golpearlo por su condición sexual. Lo golpearon en la cara, además se ser herido con un arma corto punzante, con la que le dibujaron símbolos nazis en el cuerpo.

La misma víctima relató los hechos: “Cuando me negué a ofrecerles un cigarro a dos hombres, estos comenzaron a insultarme. Me decían lesbiana de manera despectiva. Les expliqué que era transexual y me hicieron marcas en brazo y cara”.

Carabineros informó que la víctima no denunció de inmediato el ataque porque su familia rechaza su condición de persona transexual.