“Cada vez que me deprimía y no quería hacer nada, mi mamá me decía que lo que tenía era flojera, que ordenando la pieza se me iba a pasar la maña!” Asegura Paola Molina en sus textos de instagram “confesiones de soltera”. La escritora y comediante se empecina en escarbar en el pasado para entender sus ansiedades actuales. Lanzó el 2017 un libro llamado Confesiones de una Soltera que fue éxito de ventas y actualmente coanima un podcast llamado Aló Solte donde hablan temas feministas desde la comedia.

Para Su Opazo, su tema predominante orbita en los clichés que tiene la gente heterosexual sobre las lesbianas y el absurdo que rodea la falta lesbianas en los medios. Socióloga de profesión, la agudeza para entender como funciona la sociedad se fusiona con el relato de su vida privada: Su corazón roto, los consejos ridículos de su psicóloga y su paso trabajando en un call center cuando no encontró pega en su profesión. “Al final me aburrí de ganar plata como socióloga, así que me volví comediante”, dice Opazo.

Por último, está Josefina Nast, quien además de ser comediante es actriz de teleserie, locutora y tiene un podcast junto a Su Opazo llamado Mercurio Retrógrado donde analizan las noticias más freaks de la semana. Su monólogo va desde su gato obeso, la búsqueda de erotismo en Netflix, el aburrimiento que le produce el porno, la locura que provoca trabajar sin sueldo fijo y los “privilegios” de ser rubia falsa en un país arribista como Chile. “Soy una millenial vieja, soy la primera millenial”, asegura Nast al hablar de la torpeza a sus 32 años.

Las tres comediantes y amigas viajan por el país juntas, separadas o revueltas presentando sus rutinas de stand up comedy y por única vez, sus miradas feministas y ansiosas de ver la vida se visten de gala.

La cita es el miércoles 24 de julio en el Teatro Azares, ubicado Vicuña Mackenna #602, metro Santa Isabel, a las 21 horas. Las entradas se adquieren en chilecomedia.com