Liga de Primera: Colo Colo absoluto líder, la U cae y Huachipato es el nuevo escolta

La fecha 12 de la Liga de Primera 2026 dejó movimientos importantes en la parte alta de la tabla y consolidó a Colo Colo como el gran ganador del fin de semana.

El cuadro albo aprovechó los tropiezos de sus principales perseguidores y quedó como líder exclusivo del torneo tras golear por 6-2 a Ñublense en el estadio Monumental.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz mostró una de sus mejores versiones de la temporada y reaccionó después de la derrota sufrida a mitad de semana frente a Coquimbo Unido en la Copa de la Liga.

Colo Colo dominó ampliamente el encuentro y contó con destacadas actuaciones de Leandro Hernández, Javier Correa y Arturo Vidal.

El volante tuvo una jornada particular: primero marcó un autogol, pero luego se reivindicó con un potente remate desde fuera del área que terminó entre los mejores goles de la fecha.

Con el triunfo, el “Cacique” alcanzó los 27 puntos y logró sacar cinco unidades de ventaja sobre su nuevo escolta, Huachipato.



Los acereros escalaron al segundo lugar luego de remontar por 3-1 ante Unión La Calera en Talcahuano.

El resultado no solo impulsó a Huachipato en la tabla, sino que además dejó a los cementeros comprometidos en la parte baja del campeonato.



El gran perjudicado de la jornada fue Deportes Limache, que perdió terreno tras caer por 0-2 frente a Universidad Católica en Quillota.

Los “Tomateros” quedaron estacionados en el tercer puesto con 21 unidades, mientras los cruzados alcanzaron los 20 puntos y se mantuvieron al acecho de los líderes.

Sin embargo, la victoria de Católica quedó marcada por la grave lesión que sufrió Fernando Zampedri.

El delantero y capitán de la UC recibió un fuerte golpe en el rostro que le provocó una fractura nasal y obligó a su traslado en ambulancia.

Pese a las dudas sobre su presencia en el duelo por Copa Libertadores frente a Barcelona de Guayaquil y el clásico ante Colo Colo, el atacante apareció entrenando al día siguiente, generando optimismo en el cuerpo técnico cruzado.

Otro que sufrió un duro golpe fue Universidad de Chile. El elenco de Fernando Gago cayó frente a Cobresal en El Salvador y profundizó una estadística negativa que ya se extiende por una década.

Los azules acumulan diez años sin poder derrotar al conjunto minero en ese recinto.

El partido quedó marcado por un espectacular golazo de Steffan Pino, quien anotó mediante un potente tiro libre imposible para Gabriel Castellón y firmó una de las conquistas más destacadas del campeonato.



En la pelea por acercarse a los puestos de avanzada también celebró Coquimbo Unido. El campeón vigente derrotó por 3-0 a Audax Italiano y se instaló en la quinta posición con 19 puntos, igualando la línea de O’Higgins.

El cuadro rancagüino, en tanto, sufrió una sorpresiva derrota frente a Universidad de Concepción.

Everton también protagonizó uno de los ascensos importantes de la fecha tras vencer por 2-0 a Deportes Concepción en el cierre de la jornada.



Mientras tanto, Palestino consiguió un respiro importante luego de golear por 5-1 a Deportes La Serena en Santa Laura.

La derrota dejó muy cuestionado al técnico granate Felipe Gutiérrez, considerando que el equipo sumó su tercer partido consecutivo sin victorias.

La Liga de Primera continuará el próximo 22 de mayo con el inicio de la fecha 13, cuyo duelo principal será el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo en el Claro Arena.

Además, el partido entre Universidad de Chile y O’Higgins quedó reprogramado para el 18 de junio debido a compromisos internacionales del cuadro rancagüino.