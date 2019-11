Avanzamos en libertades y en respeto: Comisión de Constitución del Senado aprueba la idea de legislar sobre matrimonio igualitario

Esta mañana en las dependencias del Congreso fue aprobada por la Comisión de Constitución del Senado la idea de legislar sobre matrimonio igualitario. El proyecto, entró en discusión por quinta vez desde su creación en 2017 bajo el Gobierno de Michelle Bachelet.

Tras exponer hoy en la comisión, Rolando Jiménez, dirigente del Movimiento de Liberación e Integración Homosexual (Movilh), afirmó que como organización están felices de que por fin el Congreso Nacional de un paso concreto hacia el matrimonio igualitario, señalando que “hoy Chile ha dado un paso para cumplir el compromiso internacional que asumió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al firmar un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA)”.

Por su parte, Mónica Arias, abogada del Movilh manifestó que “no hay razón para postergar más este tema”, haciendo referencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario, recordando además que “el Tribunal Constitucional ha dictaminado que legislar sobre la materia no contraviene la Carta Magna, y el Comité para la eliminación da la discriminación contra la mujer (Cedaw) pidió a Chile aprobar la iniciativa, mientras que la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) hizo una petición similar a los estados de todo el mundo”.

Desde la Fundación Iguales, agradecieron que se retome la discusión legislativa y que se haya aprobado la idea de legislar, añadiendo que la imposibilidad de las parejas del mismo sexo de acceder al matrimonio civil es otra muestra más de la desigualdad de derechos que viven las personas en Chile profundizando así un modelo de inequidad en oportunidades de vida.

La directora ejecutiva de Iguales, Alessia Injoque, reflexionó sobre la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todos y todas. “¿Qué significan valores como dignidad e igualdad para familias homoparentales y lesbomaternales que todavía no tenemos igualdad ante la ley? Leyes como filiación, adopción y matrimonio Igualitario están en el espíritu de los cambios sociales de quienes aspiramos a una sociedad más justa. La aprobación de la idea de legislar es un importante paso en el sentido correcto”, afirmó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe, dijo estar “muy contento” con la aprobación de la idea de legislar en esta materia,señalando además que “avanzamos en libertades y en respeto. El legislador tiene que hacerse cargo de la realidad social. Hoy día es un hecho que hay relaciones homosexuales que demandan la creación de vínculos de familia, jurídicos, para justamente protegerse entre ellos, el patrimonio y a sus hijos o hijas”.

El senador Demócrata Cristiano, Francisco Huenchumilla, manifestó su total apoyo a la iniciativa, afirmando que está a favor de que “el Estado chileno legisle sobre esta materia”, añadiendo que “ésta no es una ley obligatoria para todos, las leyes están para aquel que quiera acogerse, como es la Ley de Divorcio, si alguien no quiere usar esa ley y seguir igual, no la usa simplemente. Nosotros estamos legislando para una situación particular que amerita ser reglada”, manifestó.

Finalmente como argumentación de su voto, y también en respuesta a la intervención de Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo y Cristiano y líder del “Bus del Odio” en la sesión de la comisión, el senador manifestó que “a mí, como cristiano y como católico, no me convence el argumento religioso, yo tengo dos sombreros, el sombrero de legislador y el sombrero de venir de un pueblo originario, cuya iglesia y cuyo cristianismo los aplastó, y cuyas ideas posibilitaron la conquista y todos los sufrimientos que ha tenido ese pueblo hasta el día de hoy, creo que el principio del cristianismo es la caridad, el comprender a los demás”.