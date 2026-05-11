Testigos dicen que Javier Olivares “no está contando la historia completa”: aludió a Pinochet

Nuevos antecedentes surgieron este lunes respecto de la agresión denunciada por el diputado Javier Olivares en la comuna de Olmué, episodio que inicialmente fue presentado por su equipo como un ataque político ocurrido durante una actividad deportiva.

Según la versión difundida por la oficina parlamentaria del legislador, Olivares fue “cobardemente agredido por la espalda” por un jugador del club deportivo al que asistió para participar de un aniversario.

El comunicado sostenía además que el atacante habría gritado “La izquierda siempre vive” mientras lo golpeaba.

Sin embargo, durante la emisión del matinal Contigo en la mañana de CHV, comenzaron a aparecer testimonios de asistentes al evento que cuestionaron parte del relato entregado públicamente por el parlamentario.

“Nos llegan testimonios de lo ocurrido, de gente que estuvo ahí”, anunció el periodista Eduardo de la Iglesia.

Uno de los asistentes aseguró que existió un intercambio previo entre Olivares y uno de los jugadores presentes en la actividad.

“El diputado tuvo un cruce de palabras con un jugador. El diputado, muy burlesco, le respondía algo alusivo de Pinochet, lo cual encendió los ánimos”, relató el testigo.

La misma persona además afirmó que nunca escuchó consignas políticas como las denunciadas posteriormente por el entorno del diputado.

“Eso que se dice de ‘qué viva la izquierda’, en ningún momento lo escuché. Fue todo muy rápido, pero claramente el diputado no está contando la historia completa”, sostuvo.

Un segundo testimonio también entregó antecedentes sobre lo ocurrido antes y después de la agresión. “Yo estuve en la celebración y todo el mundo lo saludó. Si ellos salieron a pelear afuera de la celebración, el asesor que lo acompañaba, en todo momento estaba grabando”, indicó.

Ese relato abrió además la posibilidad de que exista un registro audiovisual del incidente o de los momentos previos al enfrentamiento.

Hasta ahora, el diputado Javier Olivares no se ha referido públicamente a estos nuevos testimonios ni a las alusiones relacionadas con comentarios sobre Augusto Pinochet mencionadas por asistentes al evento.