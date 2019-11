Emplazan a ministra de la Mujer, Isabel Plá, por apoyar a las Carabineras heridas y no a las víctimas de violencia sexual

El registro captado por la GoPro de Carabineros evidencia como dos uniformadas son heridas por bombas molotov lanzadas por manifestantes en Plaza Italia, ambas se encuentran fuera de riesgo vital. El viral llegó a los ojos de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, quien por medio de Twitter expresó su apoyo y fuerza a las carabineras lesionadas.

“Fuerza a las Carabineras heridas ahora por una bomba molotov, muy fuertes imágenes del ataque mientras cumplían su tarea de proteger seguridad en Plaza Italia”, fue el primer tweet emitido por la autoridad, quien fue criticada por lo replicar la misma acción con las 19 querellas por violencia sexual presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Sus declaraciones no se quedan ahí, la ministra añadió “todas las mujeres merecen el mismo respeto, aquellas que protestan y las que velan por la seguridad de los chilenos”, finalizando su hilo de tweets declarando que el “Gobierno ha reiterado pleno compromiso a DD.HH y respaldado a instituciones encargadas de investigar denuncias para su debida sanción. Nuestro Ministerio trabaja ya con equipo especial para garantizar acceso a la justicia y atención a quienes hayan denunciado violencia sexual”.

Frente a sus declaraciones la ministra fue una vez más criticada por distintos sectores, las abogadas de AML Defensa Mujeres contestaron a sus mensajes diciendo “peculiar que ministra Isabel Plá destine un hilo de Twitter para pronunciarse a favor de las Carabineras, pero cuando se trata de las miles de mujeres que se manifiestan y son víctimas de violencia política sexual, no tiene idea, no se enteró o no le corresponde pronunciarse”.

Sus tweets no sólo fueron respondidos por agrupaciones feministas, la opinión pública de las y los cibernautas de Twitter hizo notar su descontento por su apoyo a las Carabineras, generándose una contradicción con su previo silencio y declaraciones de no haber recibido denuncias de violencia sexual en el ministerio.