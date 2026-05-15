“A veces uno con menos recursos hace más”: la polémica defensa de Quiroz al recorte de 2,5% en Salud

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a defender sin mucha vuelta el recorte presupuestario del 2,5% aplicado al Ministerio de Salud, en medio de un ambiente político que ya venía sensible con el tema de financiamiento sanitario.

La tesis del Gobierno es clara: no se tocaría la atención directa de los pacientes, sino que el ajuste iría por la vía de la “eficiencia” en la gestión hospitalaria. En esa línea, el propio Ministerio de Salud, encabezado por May Chomali, sostuvo que la rebaja “corresponde a un 2,5% y ha sido diseñada resguardando explícitamente la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones de salud”.

El ajuste, según Hacienda, apunta a ordenar la casa: menos gastos considerados innecesarios, compras más centralizadas y mejor uso de recursos públicos. En palabras del propio ministerio, la idea es que el sistema haga más con menos, sin que eso —en teoría— llegue al box de atención.

Pero el punto que encendió la discusión vino desde el Congreso. Consultado por cómo se compatibiliza un recorte con mejores prestaciones, Quiroz respondió sin rodeos: “A veces uno con menos recursos hace más. Es un tema del Ministerio de Salud”.

La frase no pasó desapercibida, sobre todo porque el mismo jefe de la billetera fiscal añadió que hay “mucho espacio para eficiencia en tema de hospitales, haciendo ahorros y también proveyendo más servicios”, dejando entrever que el ajuste no es solo contención fiscal, sino también una apuesta por rediseñar la gestión interna del sistema.

🔵El Ministerio de Salud reitera que el ajuste presupuestario acordado para el sector corresponde a un 2,5% y ha sido diseñado resguardando explícitamente la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones de salud. pic.twitter.com/o9j0XiiZxp — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 14, 2026

En la práctica, el decreto no solo toca hospitales: también reduce recursos a Fonasa y a la atención primaria, lo que abrió otra línea de preocupación en el Congreso. La Comisión de Salud del Senado, presidida por el senador Juan Luis Castro (PS), anunció que citará a la ministra para que explique el alcance real del recorte y despeje dudas sobre su implementación.

Desde la vereda crítica, la senadora Karol Cariola (PC) advirtió que la medida “evidentemente va a afectar a los pacientes y el desarrollo de los servicios”, cuestionando la idea de que todo se limita a ajustes administrativos. Si bien dijo estar de acuerdo con mejorar la eficiencia, remarcó que “eso no se logra reduciendo el presupuesto”.

🚨Recortan más de $400 mil millones al Ministerio de Salud, afectando gravemente la provisión del derecho a la salud. Mientras el Gobierno a través de la Ley de los Super Ricos le regala a las inmobiliarias $400 mil millones que se ahorrarán en IVA solamente durante 2026. Ocho… pic.twitter.com/iWyyy3T1Tg — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) May 13, 2026

Las críticas no quedaron solo en la oposición. Desde regiones, el diputado Omar Sabat (UDI) apuntó a lo que considera una decisión tomada lejos del territorio: “No vamos a aceptar que Santiago recorte la salud pública y debilite hospitales fundamentales para el sur de Chile”, dijo según consigna Cooperativa, poniendo el foco en el Hospital Base de Valdivia.

En el mundo municipal también se encendieron alarmas. El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, advirtió un impacto directo en la atención primaria y criticó la falta de claridad: mientras el Ministerio asegura que no habrá afectación, el decreto habla de recortes que alcanzarían los 18 mil millones de pesos. “¿Quién está pensando en los vecinos?”, cuestionó.

Más duro aún fue el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien planteó un escenario extremo si la reducción se aplica en los términos actuales: el cierre anticipado de centros de salud por falta de recursos.

En medio de ese cruce de versiones, el Gobierno insiste en que el foco no está en recortar prestaciones, sino en reordenar el gasto. Pero la frase de Quiroz —“con menos recursos se puede hacer más”— ya quedó instalada como el resumen más gráfico de una discusión que recién empieza a escalar.