Fijan fecha de juicio oral de exseremi del Maule contra tres mujeres que lo denunciaron por abuso sexual

El 11 de marzo del 2020 se realizará el juicio oral por la querella interpuesta por el exseremi de Cultura del Maule, Camilo Salas, contra tres mujeres que lo denunciaron en 2018 por abuso sexual. En ese momento las mujeres hicieron llegar una carta a las autoridades de dicho ministerio contando su experiencia, luego de esta acusación el entonces seremi renunció.

Este martes se llevó a cabo la audiencia de preparación del juicio oral después de que la Corte de Apelaciones revocara el sobreseimiento definitivo que había sido dictado inicialmente en esta causa.

Las tres mujeres que denunciaron en su momento este abuso, hoy son representadas por el estudio jurídico AML Defensa de Mujeres. Francisca Millán, abogada socia del estudio, afirmó que la carta mediante la cual se denunció esta situación de abuso a la entonces ministra de las Culturas y las Artes, Alejandra Pérez, “en ningún caso tenía el objetivo de injuriar al querellante, sino más bien de informarle de algo de especial importancia y relevancia pública como lo es el hecho de haber sido ellas víctimas de agresiones de distinta naturaleza por parte de Camilo Salas (en ese momento recién nombrado Seremi)”.

En este sentido, la abogada enfatizó que “en esta causa gravita la importancia de visibilizar y sacar de las esferas privadas la trascendencia de las experiencias de violencia de género. Si bien, reafirmamos el compromiso con el principio de inocencia, se debe exigir por parte de los funcionarios públicos cierto estándar respecto de sus conductas y el ejercicio de la violencia de género no puede estar ajeno a ese escrutinio”.

“Nos encargaremos de probar en juicio que Camilo Salas era públicamente conocido en sus entornos más inmediatos, y en los no tan inmediatos también, por perpetrar distintas vulneraciones y violencias de connotación sexual respecto de mujeres conocidas y no conocidas que en algún momento se vieron vulneradas por sus acciones no consentidas, lo que lo reviste de un interés social insoslayable”, agregó.

Para cerrar, la abogada insistió en que “a una semana de la intervención de Las Tesis que apuntaba contra los violadores y en general contra la violencia institucional, es importante recalcar que las 3 mujeres que ahora son víctimas de una querella que busca perseguirlas por su derecho a denunciar a sus abusadores, no se conocían entre ellas, lo único que tenían en común era a su agresor Camilo Salas, y no querían seguir callándolo porque la culpa no era de ellas, ni dónde estaban ni cómo vestían".