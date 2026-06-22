Publicidad
Qué ver en el Mundial: juega la Argentina de Messi, la Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland DEPORTES Archivo

Qué ver en el Mundial: juega la Argentina de Messi, la Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland

Publicidad
El Mostrador Deportes
Por : El Mostrador Deportes
Ver Más

Argentina y Austria abren este lunes la segunda fecha de los grupos J e I del Mundial 2026. La jornada también contempla los duelos de Francia ante Irak y Noruega frente a Senegal, con varias selecciones buscando asegurar anticipadamente su clasificación.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Mundial 2026 continúa este lunes 22 de junio con cuatro partidos correspondientes a los grupos I y J. Argentina enfrentará a Austria desde las 13:00 horas, mientras que Francia jugará ante Irak y Noruega chocará con Senegal. La jornada se cerrará con el duelo entre Jordania y Argelia. Varios equipos llegan con la opción de sellar su paso a la siguiente ronda.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

La fase de grupos del Mundial 2026 sigue avanzando y este lunes 22 de junio ofrecerá una jornada marcada por la presencia de varias de las principales figuras del torneo, entre ellas Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

La programación contempla cuatro encuentros correspondientes a los grupos I y J, con selecciones que buscarán acercarse a los octavos de final o mantenerse con opciones de clasificación.

La acción comenzará a las 13:00 horas con el duelo entre Argentina y Austria en el AT&T Stadium de Dallas. Ambos equipos debutaron con victorias en la primera fecha, por lo que un nuevo triunfo podría dejarlos muy cerca de asegurar su presencia en la siguiente ronda.

El encuentro será transmisión de ADN Deportes y podrá seguirse por Chilevisión en televisión abierta, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, Disney+ y Paramount+.

También te puede interesar:
El oscuro negocio de las agencias de viaje en la reunificación familiar de niños haitianos
El oscuro negocio de las agencias de viaje en la reunificación familiar de niños haitianos
El estilo “sin filtros” de Poduje que hoy lo tiene en tribunales
El estilo “sin filtros” de Poduje que hoy lo tiene en tribunales

Más tarde, a partir de las 17:00 horas, Francia enfrentará a Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El conjunto liderado por Kylian Mbappé buscará sumar una nueva victoria en el Grupo I para consolidar su candidatura en el certamen.

Este partido estará disponible a través de D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.

La jornada continuará a las 20:00 horas con uno de los encuentros más atractivos del día: Noruega ante Senegal en el MetLife Stadium de Nueva York. El equipo encabezado por Erling Haaland intentará asegurar anticipadamente su clasificación y evitar llegar con presión a la última fecha frente a Francia.

El compromiso podrá verse por Chilevisión, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.

El cierre del día quedará reservado para el Grupo J. Desde las 23:00 horas, Jordania se medirá con Argelia en el Levi’s Stadium de San Francisco, en un partido clave para las aspiraciones de ambas selecciones de seguir con vida en la Copa del Mundo.

El encuentro será transmitido por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.

Programación del Mundial 2026 para este lunes 22 de junio

13:00 horas: Argentina vs. Austria (Grupo J) — Chilevisión, D Sports, Disney+ y Paramount+.
17:00 horas: Francia vs. Irak (Grupo I) — D Sports y Paramount+.
20:00 horas: Noruega vs. Senegal (Grupo I) — Chilevisión, D Sports y Paramount+.
23:00 horas: Jordania vs. Argelia (Grupo J) — D Sports y Paramount+.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad