Qué ver en el Mundial: juega la Argentina de Messi, la Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland

La fase de grupos del Mundial 2026 sigue avanzando y este lunes 22 de junio ofrecerá una jornada marcada por la presencia de varias de las principales figuras del torneo, entre ellas Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

La programación contempla cuatro encuentros correspondientes a los grupos I y J, con selecciones que buscarán acercarse a los octavos de final o mantenerse con opciones de clasificación.

La acción comenzará a las 13:00 horas con el duelo entre Argentina y Austria en el AT&T Stadium de Dallas. Ambos equipos debutaron con victorias en la primera fecha, por lo que un nuevo triunfo podría dejarlos muy cerca de asegurar su presencia en la siguiente ronda.

El encuentro será transmisión de ADN Deportes y podrá seguirse por Chilevisión en televisión abierta, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, Disney+ y Paramount+.

Más tarde, a partir de las 17:00 horas, Francia enfrentará a Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El conjunto liderado por Kylian Mbappé buscará sumar una nueva victoria en el Grupo I para consolidar su candidatura en el certamen.

Este partido estará disponible a través de D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.

La jornada continuará a las 20:00 horas con uno de los encuentros más atractivos del día: Noruega ante Senegal en el MetLife Stadium de Nueva York. El equipo encabezado por Erling Haaland intentará asegurar anticipadamente su clasificación y evitar llegar con presión a la última fecha frente a Francia.

El compromiso podrá verse por Chilevisión, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.

El cierre del día quedará reservado para el Grupo J. Desde las 23:00 horas, Jordania se medirá con Argelia en el Levi’s Stadium de San Francisco, en un partido clave para las aspiraciones de ambas selecciones de seguir con vida en la Copa del Mundo.

El encuentro será transmitido por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.

Programación del Mundial 2026 para este lunes 22 de junio

13:00 horas: Argentina vs. Austria (Grupo J) — Chilevisión, D Sports, Disney+ y Paramount+.

17:00 horas: Francia vs. Irak (Grupo I) — D Sports y Paramount+.

20:00 horas: Noruega vs. Senegal (Grupo I) — Chilevisión, D Sports y Paramount+.

23:00 horas: Jordania vs. Argelia (Grupo J) — D Sports y Paramount+.