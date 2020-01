Mary Robinson, primera presidenta en Irlanda, le habló a Chile en Congreso Futuro: “Hoy ustedes tienen la oportunidad de tener equidad de género”

Una de las principales invitadas de esta novena versión del Congreso Futuro, es Mary Robinson, quien fue la primera presidenta de Irlanda, puesto que conservó por siete años desde 1990. Además es abogada, política, diplomática, líder mundial en sostenibilidad, igualdad de género, derechos humanos, experta en justicia climática, fue alta comisionada de las Naciones Unidas y actualmente es presidenta de The Elders, ONG creada por Nelson Mandela, y formada por un grupo de reconocidos líderes globales defensores de la paz.

Robinson fue la encargada de dar la segunda charla magistral del Congreso Futuro, después de la presentación de la feminista Chimamanda Ngozi Adichie.

La experta en derechos humanos habló sobre el descontento social en Chile, la nueva Constitución, la importancia de la paridad de género en el órgano constituyente, el cambio climático, la COP25, entre otros temas. Además Mary Robinson conversó con El Mostrador acerca de los desafíos de las mujeres y el feminismo.

-Usted fue la primera presidenta en Irlanda, nosotros tuvimos nuestra primera presidenta, Michelle Bachelet, en 2006. Desde que usted fue nombrada presidenta hasta hoy ¿en qué áreas cree que se ha avanzado en materia de equidad de género?

-Somos buenas amigas con Michelle, la conozco. Es una pregunta interesante, porque estábamos teniendo un progreso notable, implementando la agenda de Beijing -se cumplían 25 años de eso este año-, pero ahora en los últimos dos años ha habido un retroceso a nivel internacional. Hay países y líderes individuales que lo están complicando. El jueves pasado yo me dirigí al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en New York, porque era la septuagésima quinta reunión de aniversario de las Naciones unidas y yo hablé sobre el problema nuclear y la crisis climática, y después yo cambié y dije “te hablo a ti como una mujer y una abuela”, y dije “si las mujeres tuvieran el mismo poder en el mundo, tendríamos una situación mucho mejor en la resolución de problemas mundiales”, y agregué que hace 25 años atrás teníamos una muy buena agenda de mujeres que fueron a Beijing a una conferencia mundial, pero ahora hay un retroceso al intentar implementar eso. En el Consejo de Seguridad, les pedí en particular que le den más prioridad a abordar la violencia contra las mujeres, aún es algo chocante en nuestro mundo. Entonces, quizás hemos progresado… como siempre pasa, no va hacia arriba todo el tiempo, va hacia arriba y hacia abajo, así que estamos en un momento de subidas y bajadas.

-¿Cómo ve el panorama para las mujeres y niñas en la actualidad? ¿eso depende mucho de la locación geográfica no?

-Creo que tienes razón, varía en algo en diferentes partes. La parte buena es que más y más mujeres y más y más niñas están siendo conscientes de querer participar, con ganas de que exista una igualdad en oportunidades. De esta manera, los jóvenes que están presentándose a la sociedad por el cambio climático, son de mucha ayuda, porque es algo que está sucediendo en todo el mundo, está sucediendo en Europa, en Brasil, en Australia, en India, en Singapur, están saliendo y allí están las voces de las chicas, que son tan importantes como las voces de los niños.

-En cuanto a su experticia en el tema del cambio climático ¿cómo ve el panorama actual en cuanto a conciencia con el medio ambiente? Podemos apreciar que a nivel internacional Greta Thunberg ha sido una gran referente para todos.

-Es realmente importante que las mujeres líderes se vuelvan más activas en el problema del clima, porque necesitamos resolverlo, necesitamos hacer grandes cosas, necesitamos reducir las emisiones de carbono globalmente en un 45% de aquí al 2030, esos son 10 años y han ido en aumento… entonces, he estado alentando a mujeres líderes, está pasando… bromeo pero es verdad. El último año me he convertido en una miembro de mujeres conectadas, mujeres intrépidas, mujeres peligrosas, todas diferentes... y diferentes a nivel mundial en diferentes partes del mundo.

Voz particular

Mary Robinson ha visitado múltiples países a lo largo de su vida, por lo que está familiarizada con distintas realidades. Para ella “las mujeres africanas están avanzando muy bien, las mujeres tienen una voz particular, porque nosotras tendemos a pensar más intergeneracionalmente, pensamos en el hecho de que no podemos dar un mundo seguro para las generaciones jóvenes y ellos saben esto, ellos saben porque leen las señales, de que tenemos que cambiar.

También está al tanto de lo que ocurre en Chile, frente a esta situación manifestó que de cara a un nuevo proceso constituyente en Chile “deseo para ustedes que tengan paridad de género en la asamblea constituyente, que ustedes enmarquen el problema en un contexto clave de una crisis climática. Sé que Chile está muy afectado climáticamente, por eso creo que tiene mucho más sentido la justicia ambiental, la justicia social, eso es una sociedad igualitaria, y eso es lo que realmente espero”.

En cuanto al feminismo, la expresidenta de Irlanda declaró, “yo soy definitivamente una feminista, creo que al feminismo no lo ayudó la percepción de que era anti hombres, yo no soy anti hombres, pero soy pro feminismo. Tengo un podcast y el enunciado del podcast es “el cambio climático es un problema creado por el hombre, que requiere una solución feminista”, pero yo explico que la solución feminista se refiere a que puede contar con la participación de tantos hombres como sea posibles, esa es la solución correcta.

Charla magistral “Alertar”

La segunda charla magistral del congreso fue precisamente dictada por Robinson, donde abordó diversos temas, desde el estallido social en Chile a qué medidas debemos tomar individualmente para mejorar la situación climática del mundo.

Robinson recordó que vino por primera vez al país en 1995, como presidenta de Irlanda, luego vino por la ONU como invitada de su amiga Michelle Bachelet. Reconoció que es un momento de crisis altamente importante para el país, gatillado por un aumento en la tarifa del metro, que le recuerda al movimiento de los chalecos amarillos en Francia, ambas crisis por la desigualdad, con la diferencia de que le parece que la situación chilena es peor que la de Francia.

Dado que Robinson en 1997 fue nombrada alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ejerciendo este cargo hasta el 2002, se refirió al informe entregado por la ONU en el contexto de las movilizaciones a nivel nacional, mostrándose muy afectada por las personas que murieron en las protestas y además recordó que hay una gran cantidad de lesionados.

“Es triste que más de 350 personas han sufrido lesiones oculares tras sufrir disparos antiprotestas”, dijo Robinson, añadiendo que el equipo de las Naciones Unidas, en su momento reportó 117 casos de tortura y 96 casos de violencia sexual por agentes del Estado.

Además habló sobre al referéndum de abril y a la creación de la nueva Constitución, la cual en sus palabras “vendría a cambiar a Chile, uno de los países más desiguales de América Latina, a uno comprometido con los derechos ciudadanos”.

Recordó la frustración que le provocó a ella y millones de personas la COP25, ya que “las charlas debieron ser extendidas por faltas de compromiso”, de igual manera Robinson es optimista y espera que en la próxima conferencia que se dará en Glasgow, las cosas sean diferentes.

Robinson reconoce que llegó tarde al cambio climático, ya que recién cuando ocupó su cargo en la ONU comenzó a trabajar con eso, antes tenía una cercanía con los derechos humanas y temas de género, pero luego formó una organización llamada Realizing Rights y ahí fue a países africanos a hablar sobre temas de salud y paz para las mujeres, pero las personas no tenían ninguna certeza de nada por el cambio climático.

Mary Robinson expuso sobre dimensiones de género en el cambio climático, para ella los roles sociales de ambos géneros son distintas, ya que las “mujeres no tienen acceso a créditos, pero deben llevar comida a la mesa”.

Además abordó los diferentes impactos dependiendo de la clase social, ya que los pobres serían los más afectados, pero los que tienen más bajas emisiones.

Según ella si no se cumplen las metas de sostenibilidad y la reducción de emisión de carbono, el escenario será catastrófico para todos. Esto es algo que “se puede hacer si hay la voluntad política y sentido de solidaridad global”.

El compromiso con el cambio climático parte en casa

Para la experta en justicia climática, hay tres cosas que podemos hacer para generar un cambio todos y todas. Primero debemos hacer algo para reducir nuestro propio consumo, cambios en nuestros hábitos, como reciclar, segundo hay que “tomar acción, molestarnos con aquellos que tienen más poder, tomando una voz y apoyar a las organizaciones que están trabajando por esto. Ponte activo y ayuda”. Finalmente mencionó que deberíamos imaginar el mundo que le queremos dejar a los niños y niñas, un planeta sin polución y ni contaminación de combustibles fósiles, con acceso a energía libre, una cultura solidaria y con mayores relaciones humanas.

“Las políticas deben aterrizar en los derechos humanos, las empresas de petróleos están perdiendo su legitimidad. Debemos terminar los subsidios de todos los combustibles y todos los recursos se deben invertir en la energía verde y la tecnología limpia”, enfatizó.

Añadiendo que hay empresas que tienen cero emisiones y que el sector privado podría ayudar a la justicia climática, ya que “se trata de cuidar a los trabajadores y todos a quienes trabajan de eso, pero los líderes también deben hablar y pedir un ambiente que proteja nuestros derechos, tenemos que ser más transparentes”.

“Me ha impactado todo lo que ha pasado en Chile, la privatización del agua, es algo difícil de entender dentro del proceso. Yo creo y espero que la discusión constitucional cambie esto y puedan abordarlo”, manifestó Robinson.

Para la experta necesitamos un cambio de mentalidad, que se reconozca que los recursos deben tomar una transición a la energía limpia y la reducción del calentamiento global, ya que “los representantes tienden a pensar en el corto plazo, no piensan en que tenemos una crisis, en que tenemos que pensar en el futuro en los niños que vienen”.

También le habló directamente a los chilenos y chilenas diciendo que “ustedes tienen el beneficio de haber tenido esta crisis que continua cada viernes -haciendo referencia a las multitudinaria marchas de cada semana-, tienen esta oportunidad, que tenga equidad de género y escuche las voces indígenas que ya vivieron de manera sustentable”.

Manifiesta que podríamos mirar a Irlanda como ejemplo, porque ellos hicieron una asamblea de los ciudadanos, repartidos equitativamente en cuanto a género. Ahí abordaron tres temas que para ella son cruciales, la crisis climática, el matrimonio igualitario y el aborto, logrando avanzar en estas materias gracias a la ayuda de los propios pobladores de Irlanda.

Finalmente destacó que esta asamblea constitucional “podría ayudarlos a superar los problemas que están enfrentando, el tema de la privatización. Todas las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos de todos, reconocer si están impactando en los derechos de las personas en todos los ámbitos”, agregando que deberíamos seguir los principios de las Naciones Unidas.

“Por sobre todo necesitamos esperanza (…) Si tenemos esperanza hacemos lo más posible, nos convertimos en un activista local. Yo podría hablar de la crisis climática de forma que generara miedo y la gente piense que no puede hacer nada, pero la esperanza es muy importante que vaya en la discusión constitucional, con esperanza espero que tengan un mejor futuro”, manifestó.