[VIDEO] “Combatiremos el odio con amor”: decenas de mujeres se reunieron para “besatón” a las afueras del local de sushi denunciado por caso de lesbofobia

Durante la tarde del miércoles se hicieron virales los videos e imágenes compartidos por la usuaria de Instagram Kass Acevedo en donde denunciaba que, junto a su pareja, habían sido discriminadas por ser una pareja lésbica en un local de sushi.

Las reacciones por parte de la comunidad LGTBQ+ no se hicieron esperar, y aunque durante la jornada de ayer el local amaneció con algunos rayados en su fachada. Las chicas afectadas decidieron hacer una manifestación pacífica, frente al local, el cual ha permanecido cerrado.

“Combatiremos el odio con amor”

Esta mañana se reunieron decenas de chicas lesbianas, convocadas para realizar una “besatón” contra la discriminación, “el amor y las manifestaciones de cariño, no les perecen a las parejas heterosexuales”, explican en un video compartido a través de sus redes sociales.

“Cabras, no están solas y nunca lo estuvieron” fueron las palabras de Vale Poblete, comunicadora de la agrupación “Todo Mejora”. “Es de sentido común darse cuenta que nosotras no vamos a cambiar y no nos vamos a limitar en demostrar nuestro amor porque a ti no te gusta”, expresó Poblete.

Las disculpas del local

Tras todo este acontecer, hoy por la tarde, la empresa a través de un comunicado pidió disculpas a la pareja, “lamentamos profundamente la inaceptable experiencia que dos de nuestras clientas tuvieron durante una visita a nuestro local de Santiago Centro, pedimos disculpas públicas a las afectadas; lo sucedido no representa el espíritu de quienes administramos o trabajamos en Sushi Saki”.

“Considerando la reacción de algunos de nuestros empleados del local ante el reclamo de las clientas, hemos decidido desvincular a las personas involucradas por no representar el respeto que todo miembro de Sushi Saki debe demostrar siempre” añadieron.

“Para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro, tomaremos contacto con organizaciones de la diversidad sexual, y juntos desarrollaremos un plan de capacitación en respeto y no-discriminación para todos quienes laboramos en Sushi Saki”, redondearon

Tras este comunicado, el vocero del Movilh, Óscar Rementería, valoró que la empresa “reconociera la discriminación, adoptara medidas y, muy especialmente, ofreciera disculpas públicas a la pareja afectada. Lo importante, desde ahora, es que situaciones como las descritas no vuelvan a ocurrir”.

El conflicto original

En el video original del conflicto vivido en el local de sushi, la pareja le cuenta al administrador que cuando esperaban su orden, la cajera se acercó a decirles que no estuvieran “tan cerca” la una de la otra porque había una familia con una niña que aparenta aproximadamente 10 años.

Sin embargo, la misma niña responde en el video que a ella no le molestaba la joven pareja. El administrador, defendió a la cajera replicando las palabras de su cocinero, con el que abogaban que su actuar era “de sentido común”. La situación se puso aún más tensa cuando el cocinero del local al ser increpado, comienza a responder de forma burlesca.

Revisa el video original a continuación: