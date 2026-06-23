Crisis laboral en Teatro Cervantes empuja salida de director de la Asociación Patrimonial del Gore

Buen día, Valdivia. Comenzaron las vacaciones de invierno y como este newsletter probablemente se lee con niñas o niños colgando del cuello, rumbo a un taller o haciendo malabares con la jornada, al menos la intro será corta y al pie. Esto es lo que preparamos para ustedes:

El GORE confirmó la salida de Juan Vásquez de la Asociación Patrimonial Cultural, entidad que administra el Teatro Cervantes. La decisión fue presentada como parte de una reorganización institucional y se conoce después de denuncias sindicales, causas laborales y un fallo adverso para la APC.

La Corporación Alerce cuestionó la versión de que el bloqueo de la ruta T-720 se debe a una confusión entre cipreses y alerces. La organización sostuvo que en solo 200 metros lineales del trazado se contabilizaron 942 alerces.

Carabineros dio de baja a una cabo segundo que habría usado una patrulla para compras particulares en Máfil. El sumario también revisa la eventual responsabilidad de un superior que habría autorizado el uso del vehículo.

La Comisión de Agricultura acordó oficiar al SAG por el avance de Drosophila suzukii, la mosca que afecta berries y cerezas, y por denuncias de ganado sin identificación oficial en comunas de Los Ríos.

El Banco de Germoplasma de Papas de la UACh conserva 273 variedades de papas nativas, mientras en el comercio chilote hoy circulan apenas seis a ocho. El proyecto FAO busca repatriarlas, limpiarlas de virus y abrir nuevos mercados.

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Tras meses de crisis laboral en el Teatro Cervantes sale director ejecutivo de la APC

El Gobierno Regional de Los Ríos confirmó este lunes el término de funciones de Juan Vásquez como director ejecutivo de la Asociación Patrimonial Cultural, la entidad que administra el Teatro Regional Cervantes de Valdivia. La salida fue anunciada junto a la de Fernando Paredes, gerente de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo. Ambos seguirán en sus cargos hasta el 30 de junio.

La institución encuadró la decisión en un proceso de “reorganización de objetivos, lineamientos y proyecciones institucionales” de sus entidades vinculadas y descartó asociarla a situaciones particulares. “No corresponde asociar esta decisión a situaciones particulares ni emitir juicios sobre materias administrativas, laborales o judiciales que puedan encontrarse en revisión“, respondió el GORE cuando fue consultado.

La decisión se conoce después de denuncias sindicales, causas laborales y un fallo adverso para la APC. En diciembre pasado, Aquí Los Ríos informó sobre denuncias sindicales contra la gestión de la dirección ejecutiva. Meses después, la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó un recurso de nulidad presentado por la APC contra una sentencia que había acogido una demanda de tutela laboral de una extrabajadora.

El fallo confirmó que el despido indirecto de esa trabajadora, ocurrido el 27 de noviembre de 2024, se produjo en un contexto de vulneración a su integridad psíquica. Entre los hechos acreditados figuraron jornadas por sobre el límite legal, horas extraordinarias que dejaron de ser compensadas, modificación unilateral de contrato y una sanción basada en una auditoría cuya copia no fue entregada pese a ser solicitada. El tribunal calificó parte de esas conductas como acoso laboral y ordenó indemnizaciones cercanas a los $ 50 millones.

Nikolas Biskupovic, presidente de uno de los sindicatos del teatro, sostuvo que ese caso no sería aislado. Registros del sistema judicial muestran que la APC aparece vinculada a 14 causas en el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, ingresadas entre 2023 y 2026, con distintos estados procesales. También figuran dos causas civiles ante el 2° Juzgado Civil y dos registros laborales de cobranza en la Corte de Apelaciones.

Para el dirigente, la salida no puede leerse como un ajuste administrativo. “Ocurre en un contexto marcado por múltiples conflictos laborales, denuncias, investigaciones, procesos judiciales y una sentencia confirmada por la Corte que acreditó vulneración de derechos fundamentales y acoso laboral“, dijo a este medio. Durante años, afirmó, el sindicato advirtió al directorio sobre el deterioro del clima laboral sin obtener respuesta efectiva.

El GORE informó que convocará a reunión de directorio para definir gerencias interinas en ambas entidades mientras se realizan concursos públicos para los cargos definitivos. Aseguró que la programación y los compromisos vigentes del teatro continuarán con normalidad.

Biskupovic planteó que el cambio debería incluir una revisión de fondo: gobernanza de la asociación, mecanismos de control interno, procesos de contratación, auditorías y prácticas laborales. “La Asociación Patrimonial Cultural fue creada para servir al desarrollo cultural de la región y no para transformarse en un espacio de conflictos permanentes“, declaró.

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Corporación Alerce rebate versión sobre la T-720 y pide mirar el estudio completo

La Corporación Alerce salió esta semana a rebatir la versión que atribuyó el bloqueo de la ruta T-720 a un estudio que habría confundido cipreses con alerces dentro del Parque Nacional Alerce Costero. La afirmación, difundida en medios a partir de una discusión en el Consejo Regional, había derivado en gestiones de autoridades regionales para pedir a CONAF y Vialidad una revisión de antecedentes.

La presidenta de la organización, Rocío Urrutia, precisó que el problema no es de identificación de especies sino de escala del estudio. En un muestreo realizado entre octubre de 2023 y enero de 2024, se contabilizaron 942 alerces en apenas 200 metros lineales de la T-720, equivalentes a 3.600 metros cuadrados: 242 adultos, 157 brinzales y 543 plántulas. “No podemos afirmar que toda la ruta tiene esa densidad, pero tampoco podemos descartar que existan otros tramos con presencia significativa de alerces que aún no hayan sido relevados“, sostuvo.

La corporación citó además el Informe Consolidado del Servicio de Evaluación Ambiental, enviado al MOP en octubre de 2022, en el que se advirtió que el levantamiento base del titular subestimaba la población: en tres jornadas de terreno, CONAF identificó 54 individuos sin código de empadronamiento que el proyecto no había registrado.

El segundo punto de la respuesta es territorial. La corporación sostiene que la conectividad de Corral debe resolverse mejorando las rutas T-400 hacia Valdivia y T-60 hacia La Unión, no interviniendo dentro del parque. Magdalena Aguayo, socia de la organización, fue directa: “No se están comparando dos trazados con el mismo estatus normativo. La T-720 se interna dentro de un Parque Nacional, área sometida a un régimen de protección, mientras que las rutas T-60 y T-400 se emplazan en suelos sin esa categoría de resguardo“.

Urrutia reconoció que la organización no cuenta con estimaciones de costo comparadas entre los trazados, pero afirmó que las condiciones son distintas: mientras la T-720 se interna en un área protegida, con suelos frágiles y diferencias de altura cercanas a los 700 metros sobre el nivel del mar, la T-60 y la T-400 ya existen y se emplazan en sectores mayormente planos.

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De compras en patrulla: Carabineros da de baja a funcionaria por caso en Máfil

Carabineros dio de baja a una cabo segundo que habría utilizado una patrulla policial para realizar compras particulares en un minimarket de Máfil. El caso se conoció luego de la viralización de un video en el que se veía a una mujer de civil subir a un vehículo institucional estacionado en la vía pública, sentarse al volante, encender el motor y retirarse del lugar.

Según informó Radio Bío Bío, la funcionaria pertenecía a la Tenencia Carreteras Valdivia Norte y habría ido al local la noche del viernes. La versión recogida por ese medio señala que compró útiles de aseo, una bebida y comida, aunque el propietario del minimarket habría declarado luego que también adquirió alcohol.

El jefe de Zona de Carabineros en Los Ríos, general Carlos Contreras, confirmó la baja inmediata y la apertura de un sumario administrativo. “No vamos a tolerar como institución esta clase de conducta“, señaló.

El proceso interno también busca establecer la eventual responsabilidad del oficial que habría autorizado el uso del vehículo. Los antecedentes fueron enviados además al Juzgado de Policía Local de Mariquina por la conducción de la patrulla sin la licencia correspondiente para ese tipo de vehículo.

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Un mensaje de la UACH

Académicos UACh ubicados entre los mejores científicos en Ranking Research.com

En esta misma medición la Universidad Austral de Chile ocupa el quinto lugar a nivel nacional como mejor institución de educación superior en el país.

El Ranking Research.com en su versión 2026 destaca a seis académicos de la Universidad Austral de Chile como “Mejores Investigadores” en áreas como ciencias vegetales y agronomía, ciencias ambientales y ecología y evolución.

Los académicos destacados son: Dr. Daniel Calderini (Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias), Dr. Iván Gómez (Facultad de Ciencias), Dr. Antonio Lara (Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales), Dr. Jorge Navarro (Facultad de Ciencias), Dr. Humberto González (Facultad de Ciencias) y Dr. Guillermo D´Elia (Facultad de Ciencias).

El Vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística (VIDCA) de la UACh, Dr. Luis Miguel Pardo, destacó que “una vez más tenemos buenas noticias en los rankings internacionales que nos llenan de orgullo con el reconocimiento de grandes investigadores de nuestra casa de estudios que trabajan en áreas muy diversas como las ciencias marinas, la agronomía y las ciencias forestales. Esto es un indicador que los académicos que hacen docencia en nuestra Universidad llevan su investigación de primera línea a las aulas y esto es para una institución de educación superior, muy importante”.

Research.com elabora el Ranking de “Mejores Científicos” Chile utilizando una amplia gama de fuentes de datos bibliométricos, con OpenAlex y CrossRef como pilares fundamentales. Estas plataformas gozan de un amplio reconocimiento en la comunidad científica por su extensa y fiable cobertura de publicaciones académicas y registros de citas.

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De Valdivia a Chiloé: la ruta de regreso para las papas nativas

En el comercio de Chiloé hoy se pueden encontrar entre seis y ocho variedades de papas nativas. El contraste es llamativo: el Banco de Germoplasma de Papas de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, conserva 273. La distancia entre esos dos números es el problema que un equipo académico lleva años intentando achicar.

La investigadora Anita Behn, del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal de la UACh, explica que conservar papas nativas no es solo proteger un alimento tradicional. “No se trata solo de papas en sí, sino de los genes que conforman estas papas, que son la base para la sustentación de ese cultivo y por tanto también de la seguridad alimentaria“, señala. Chiloé es considerado un subcentro de origen de la papa y un territorio de alta diversidad genética, pero durante décadas muchas variedades fueron desplazadas por cultivos de mayor rendimiento y más ajustados al mercado.

El trabajo se enmarca en una línea más amplia de la UACh sobre conservación, adaptación al cambio climático y valorización comercial de papas nativas. El banco de germoplasma, con 67 años de existencia, resguarda variedades chilotas adaptadas a climas del extremo sur, mientras la conservación en terreno sigue dependiendo de agricultores y guardadoras de semillas en Chiloé y las Guaitecas. Parte de esa investigación ya tiene resultados concretos: dos nuevas variedades desarrolladas por la universidad, “Galaxia” y “Nébula”, cuentan con inscripción provisoria en el Servicio Agrícola y Ganadero, y una tercera, “Centifolia”, está en fase de validación.

El equipo trabaja también en la limpieza sanitaria del material vegetal, especialmente de virus, para devolver esas variedades a la isla en mejores condiciones productivas. “¿Cuál es la forma de volver a colonizar con papas nativas la isla? Es repatriarlas“, resume Behn. La iniciativa FAO que lidera la investigadora busca rescatar y promover papas chilotas mediante el empoderamiento de agricultores jóvenes, nuevas formas de comercialización, incluido el comercio electrónico, y la conexión con otros centros de diversidad de papas en Perú, Bolivia y Chile.

“Cuando no hay mercado, entonces tampoco es rentable producirlas“, dice Behn. Por eso el proyecto busca conectar investigación universitaria, guardadoras de semillas, INDAP, gastronomía, turismo y nuevos canales de venta. La investigadora cita la cerveza artesanal de Los Ríos como modelo posible: un circuito que articuló materias primas, identidad territorial y consumidor final. La apuesta, explica, combina dos formas de conservación: in situ en Chiloé, donde las papas deben volver a cultivarse, circular y venderse; y ex situ en Valdivia, donde el banco de la UACh permite resguardar material genético y sostener investigación.

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Oficiarán al SAG por mosca de los berries y ganado sin identificación en Los Ríos

La Comisión de Agricultura de la Cámara acordó oficiar al SAG por dos alertas levantadas desde Los Ríos: el aumento de la presencia de Drosophila suzukii, la mosca que afecta berries y cerezas en proceso de maduración, y denuncias por ganado sin Dispositivo de Identificación Oficial en distintas comunas de la región.

La solicitud fue planteada por el diputado Leandro Kunstmann, quien sostuvo que la plaga había aumentado “de forma considerable” sin respuesta suficiente del servicio. En materia de trazabilidad ganadera, afirmó que existen denuncias que tampoco habrían tenido eco. “Lamentablemente, vemos que se han hecho las denuncias y el SAG no ha hecho nada“, dijo ante la comisión.

Los oficios aprobados deberán informar cuántos reportes existen en la región por Drosophila suzukii, qué monitoreos se han realizado y cuántas fiscalizaciones se han cursado por incumplimientos en la identificación del ganado.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.

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