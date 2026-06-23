Acusación constitucional contra Grau: defensa invoca cuestión previa para que no se discuta el fondo

La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau enfrentó este martes su primer examen en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que su defensa solicitara formalmente acoger la denominada cuestión previa para impedir que el libelo avance a la discusión de fondo.

La presentación fue realizada por el abogado Patricio Zapata al inicio de la sesión especial convocada para revisar la acción impulsada por parlamentarios de oposición.

Durante su intervención, el jurista explicó que la cuestión previa no constituye un trámite meramente formal, sino una herramienta destinada a verificar si una acusación cumple con las exigencias mínimas establecidas por la Constitución antes de abrir un debate sobre su contenido.

En ese contexto, sostuvo que una acusación constitucional debe entenderse como un juicio y, por lo mismo, debe ajustarse a estándares jurídicos y garantías procesales. “No es una mera formalidad”, planteó, insistiendo en que la Cámara tiene la obligación de examinar si existen fundamentos suficientes para permitir que el proceso continúe.

Zapata afirmó que la defensa no busca restringir las facultades fiscalizadoras del Congreso, sino resguardar el correcto uso de una herramienta que puede tener consecuencias políticas e institucionales relevantes. “Acusar a una autoridad no es algo liviano”, señaló, remarcando que corresponde a la Cámara determinar si el libelo reúne los requisitos necesarios antes de trasladar la discusión al Senado.

Asimismo, argumentó que una acusación constitucional debe apuntar a establecer una responsabilidad personal concreta y no limitarse a cuestionar hechos o decisiones que puedan considerarse erróneas. “No basta con pensar que pasaron cosas desafortunadas”, sostuvo.

El abogado también cuestionó el contenido de la presentación impulsada contra el exsecretario de Estado, señalando que el texto contiene “problemas serios” e incluso “existenciales”. A su juicio, el principal fundamento de la acusación, relacionado con una supuesta inconsistencia fiscal, perdió sustento con el paso del tiempo.

En esa línea, aseguró que el informe emitido por el Consejo Fiscal Autónomo terminó por “sepultar” el libelo acusatorio y reiteró que no existen antecedentes suficientes para continuar con su tramitación.

Por ello, pidió a los diputados acoger la cuestión previa y rechazar la acusación antes de entrar a debatir el fondo de los cargos formulados contra el exministro de Hacienda. La decisión determinará si la Cámara continúa con el análisis del libelo o si este queda descartado en esta primera etapa del procedimiento.