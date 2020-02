“Abuso de poder”: Ministerio de la Mujer interviene por caso de funcionaria embarazada de la PDI despedida tras denuncia por acoso

Una compleja situación está viviendo la periodista y subcomisaria Alejandra Barra, funcionaria de la PDI de La Serena, quien fue desvinculada de la institución, pese a estar embarazada y contar con fuero maternal. Durante esta jornada, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ofició ante el Ministerio del interior a la Policía de Investigaciones (PDI) para que responda por este despido.

“La institución (PDI) ha notificado a Alejandra de su desvinculación no obstante encontrarse vigente su fuero maternal. De acuerdo con lo señalado en la ley 21.129, que establece el fuero maternal para las funcionarias de las Fuerzas Armadas, de orden y Seguridad Pública, no correspondería su desvinculación en dicho periodo”, dijo la titular de la cartera, Isabel Plá.

¿Por qué este caso conllevó tanta intervención por parte de organismos de defensa de la mujer?

Barra denunció el año pasado que sufrió un constante acoso laboral por el exjefe regional de la Policía Civil, Richard Gajardo, quien la calificó de mala manera en su desempeño, “por asuntos netamente personales” además de realizarle una serie de “acusaciones infundadas”, las que llevaron a la subcomisaria a sufrir una fuerte crisis psicológica que la mantuvo durante dos meses con licencia médica por depresión y la llevó a denunciar los hechos ante la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la Región de Coquimbo.

Constante acoso

Según la investigación realizada por la Seremi, citados por el diario El Día, los primeros hechos de hostigamiento tuvieron que ver directamente con la calidad de mujer y periodista de la subcomisaria, haciendo alusión a la vestimenta de la profesional y diciéndole que “ella no era policía”, debido a que su ingreso se dio por un llamado especial para ser parte de la institución, consigna el texto.

En una ocasión, Gajardo la llamó a su oficina y le dijo, “te vistes como periodista, no me gusta cómo te vistes”, para posteriormente seguir con la frase, “conozco tu prontuario, me entretuve toda la noche leyéndolo”. Tras esta denuncia, Richard Gajardo fue trasladado y asumió la jefatura de la Región Policial de Valparaíso.

Para la Seremi de La Mujer y Equidad de Género, Ivon Guerra, esta situación es un claro “abuso de poder”, y declaró que desde el primer minuto “sentí que se estaban vulnerando los derechos de ella, ya que el exjefe regional nunca mostró empatía por lo que estaba pasando, es muy lamentable que estas situaciones ocurran al interior de la PDI”.

Además, Guerra agregó que “es una situación tremendamente lamentable que debe vivir una mujer con seis meses de embarazo, porque nosotros desde el 2019 que tenemos una ley que impide que cualquier mujer embarazada sea desvinculada, y aquí no se está cumpliendo esa ley, y además se están vulnerando los derechos fundamentales”.

Los antecedentes de igual forma fueron entregados al Instituto de Derechos Humanos, quienes oficiaran a la PDI para recabar antecedentes. En este sentido, Alejandra Barra ha recibido el apoyo de diversas organizaciones y entidades gubernamentales, y llevará el caso a los Tribunales de Justicia y buscará llegar incluso instancias internacionales como la Corte Interamericana, ya que los derechos maternales se encuentran consagrados en varios tratados internacionales, suscritos y ratificados por Chile.