“Hablamos de la importancia de no hacer un humor misógino”: comediante Bernadita Ruffinelli niega asesorías para la rutina de Belloni pero reconoce haberlo aconsejado

Este martes el humor en el Festival de Viña estará en las manos del humorista Ernesto Belloni. Su presentación ha mantenido expectantes a la opinión pública debido a las críticas que ha recibido por no adaptar sus rutinas a los “nuevos tiempos”, y seguir haciendo chistes que se han catalogado como “machistas, misóginos, homofóbicos” entre otros, sobre todo tras su presentación en el Festival de Iquique, donde no pudo terminar su rutina producto de las pifias.

En este contexto, algunos medios de comunicación afirmaron que el humorista pidió asesoría para su rutina en Viña y no repetir la mala experiencia de Iquique. En este sentido, salió a relucir el nombre de Bernardita Ruffinelli, comediante y firmes defensora del movimiento feminista, quien en diversas situaciones ha dicho que “no tiene miedo en visibilizar la violencia hacia el género”.

Sin embargo, fue la misma Ruffinelli quien salió a aclarar a través de su cuenta de Instagram que ella no ha asesorado al humorista. “Dicen que he asesorado a Ernesto Belloni para Viña, pero la verdad es que no. NO. No he visto su show, no tengo idea de qué hará en su presentación, él tiene su equipo y yo no formo parte de él”, explicó.

“Lo que sí hice, fue conversar con él tomando un café, respecto de la importancia de no hacer humor misógino y de lo bueno que sería para el país no caer en vicios machistas nefastos del pasado. Creo que el feminismo no triunfa solo con mujeres, y que si hay cambios notorios en personajes ‘con un pasado’ ya no podrá haber excusas para los demás. Si Che Copete logra deconstruirse, abandonar la cosificación de las mujeres y olvidar el menosprecio a lo femenino y las disidencias, eso sería bueno para la comedia, bueno para todos, si el más lo hizo, los menos no tendrían excusa”, sentenció.

Según la visión de la comediante, Belloni estaría dispuesto a evidenciar un cambio, sin embargo, “como no he visto su show, no sé si realmente lo logre. Y mi corazón feminista de verdad estaría feliz si triunfa con un discurso inclusivo, si nos muestra que cambió y que todos pueden educarse y evolucionar. No sé si lo logre, pero sería mi deseo que lo hiciera”.

