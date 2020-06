Diputadas y diputados se reúnen con el gobierno para avanzar en acuerdo por postnatal de emergencia

Caminos paralelos que busquen dar una pronta solución a las 23 mil madres que esperan con urgencia medidas concretas para el Postnatal de Emergencia, es la estrategia que han decidido las y los diputados impulsores del proyecto que, si bien ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas, aún se encuentra en espera de iniciar su trámite en el Senado. Mientras la tramitación avanza, los seis diputados se reunieron con el ejecutivo para acercar posiciones.

La diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez planteó que “sólo el diálogo y acercar posiciones nos va a permitir terminar con la incertidumbre que hoy tienen miles de mujeres y familias en nuestro país, es nuestro deber llegar a un acuerdo. Valoramos la instancia, el gobierno sabe nuestra propuesta y hemos conocido en detalle la de ellos”.

A esto se sumó la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini. "Valoramos la apertura del gobierno de explorar una medida en conjunto con las y los diputados mocionantes del Postnatal de Emergencia. En la reunión que tuvimos con la Ministra del Trabajo y el Subsecretario de Previsión Social, le hemos vuelto a presentar nuestra propuesta, sus ventajas y por qué resulta urgente que el Gobierno la patrocine. Sin embargo, de no hacerlo, y como hemos insistido en distintas ocasiones, es fundamental que el Gobierno presente una alternativa que no sea insuficiente y que garantice el derecho de las mujeres a quedarse en sus casas para evitar el contagio de sus hijas e hijos recién nacidos, sin tener que renunciar a sus trabajos o ser despedidas. Lo importante no es de quién venga la solución, es cuándo. Y ese cuándo debe ser ya".

Por su parte, la diputada Gael Yeomans y presidenta de Convergencia Social aseguró que “estamos dando todo de nosotros, explorando opciones para que este proyecto que hoy cuenta con apoyo de todos los colores políticos pueda avanzar y el Gobierno se abra a priorizar a las trabajadoras. Porque con esta iniciativa las beneficiadas no son las familias más ricas, porque el 75% de las mujeres que tiene postnatal ganan menos de 1 millón 50 mil pesos. Concordamos reunirnos el día lunes con el ministerio para seguir dialogando”.

En la misma línea, el diputado de RN Gonzalo Fuenzalida planteó que “tuvimos una muy buena conversación con la Ministra donde estoy seguro que avanzaremos a lograr los objetivos que tanto el Gobierno quiere lograr como lo que buscaba nuestro proyecto, que fue aprobado en la Cámara de Diputados para proteger a la madres y los lactantes que están en Postnatal”.

Por su parte, la diputada Marcela Sabat (RN) insistió en la premura que tienen para llegar a un acuerdo. “Estamos contra el tiempo y agotaremos todas las vías posibles, que nos permita en forma transversal, lograr un acuerdo con el Gobierno que ayude a generar cuanto antes una respuesta estatal concreta para que miles de Madres e hijos, eviten ser contagiados”.

Finalmente y en la misma línea, el diputado Marcelo Díaz de Movimiento Unir, dijo que “lo importante para nosotros es que la situación que afecta a miles de familias que se encuentran desprotegidas tenga una solución rápida y eficaz. Con ese objetivo nos reunimos con la ministra del Trabajo para presentarle nuestro proyecto, pero de igual manera para explorar alternativas que nos permitan como Estado hacernos cargo de este problema. Esperamos lograr un acuerdo lo más pronto posible para terminar con la angustia que tienen hombres y mujeres que hoy están al cuidado de sus hijos e hijas poniendo en riesgo su salud o sus empleos".

Cabe destacar que el proyecto busca que, frente a la ausencia de cuidadores de recién nacidos, como salas cunas, abuelos o abuelas u otras redes de apoyo, permitir que las madres o padres puedan quedarse en sus casas, evitando el riesgo de contagiar a sus hijos, sin que esto signifique la pérdida de sus empleos y un desmedro en sus remuneraciones.