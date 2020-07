Lanzan encuesta para conocer los obstáculos, oportunidades y perspectivas de las mujeres y disidencias en la industria musical chilena

La iniciativa fue presentada por la Red de Organizaciones en la Música de Mujeres y Disidencias Asociadas, organizada por las Trabajadoras de la música y las Mujeres de la industria musical Latinoamericana, en alianza con Data Sim (núcleo de investigación de la Semana Internacional de la Música en Sao Pablo), quienes lanzaron un instrumento para levantar y reflejar la realidad de las trabajadoras (y disidencias) de la música en Chile.

Esta encuesta está basada en las investigaciones Women In The U.S. Music Industry: Obstacles And Opportunities do Berklee College of Music e Women in Music (WIM). De este modo el estudio podrá ampliar sus posibilidades de análisis comparativo con otras realidades internacionales, como en E.E.U.U. y Brasil.

La iniciativa comenzó el primero de julio y tendrá vigencia hasta el 31 del mismo mes, el llamado es a todas y todes les trabajadores de la industria musical chilena a contestar las preguntas de este instrumento, para así tener un panorama lo más amplio y representativo posible de la situación actual del sector desde la perspectiva de género; sus obstáculos, oportunidades y perspectivas.

El cuestionario consiste en un registro de 50 preguntas divididas en 13 secciones, cuyas respuestas son de carácter confidencial y no serán divulgadas individualmente. Se espera tener un alcance nacional que comprenda todas las regiones del país, con un mínimo de 1000 formularios completos. Para respondes debes ingresar al siguiente link y también puedes encontrar más información en el perfil de Instagram @rommdachile