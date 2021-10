Banda “The Posies” se separa tras acusaciones de abuso sexual en contra de Ken Stringfellow

Tras treinta y cinco años de carrera, la banda The Posies se separó después que el cantante californiano y guitarrista, Ken Stringfellow, recibiera varias acusaciones de abuso sexual en su contra. El acusado formó el grupo con Jon Auer en Seattle cuando ambos iban en la escuela secundaria. Comenzaron a escribir y grabar juntos poco después de graduarse, debutaron de manera independiente en 1988.

Las acusaciones salieron a la luz debido a una investigación de la emisora KUOW, la estación NPR (National Public Radio) de Seattle, quienes entrevistaron a veinte personas y recabaron información de registros médicos, correos electrónicos y otros documentos, que demostraron relaciones no consentidas e incluso violentas que el guitarrista mantuvo con algunas de las víctimas.

De acuerdo con las tres mujeres que hicieron públicas sus denuncias, el artista las obligó a mantener relaciones sexuales, fueron violadas mientras dormían y una de las víctimas asegura que una relación sentimental que se volvió cada vez más “dramática, abusiva y destructiva”, en la que él la forzó a abortar.

Las tres denunciantes declararon que tienen “la esperanza de que otras puedan reconocer señales de abuso en sus propias relaciones, y que poco a poco, a medida que se cuentan estas historias, la balanza se incline más hacia la justicia”.

Por su parte, Stringfellow rechazó las acusaciones asegurando que nunca le ha “gustado lo pervertido, lo violento” ya que vivó la violencia extrema de primera mano cuando era joven.

Además, agregó, “soy sensible a la agresividad y no es algo con lo que me sienta bien. No he querido lastimar a nadie, nunca. Nunca querría dañar a nadie con quien esté manteniendo una relación, sexual o de otro tipo. El consentimiento ha sido la base de todas las relaciones sexuales que he tenido, y la violencia nunca ha formado parte de ninguna de esas relaciones. Simplemente no es lo que soy. Soy una persona que respeta a las mujeres”.

Jon Auer, uno de los guitarristas de la banda The Posies, reveló que el grupo se separó en agosto de este año después que se enteró de las acusaciones en contra de su excompañero. Además aseguró que pidió explicaciones a Ken con una llamada por teléfono, tras ello canceló los conciertos programados, “le dije directamente que no trabajaría con él nunca más”, señaló Auer.