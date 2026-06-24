Acondroplasia: más allá de la estatura
En este episodio se explora la acondroplasia, una condición que afecta el crecimiento de aproximadamente 150 niños en Chile. Se habla acerca de la importancia del acceso a tratamientos innovadores y cómo la comunidad trabaja para mejorar la calidad de vida de estos pequeños.
La acondroplasia es una condición congénita que afecta a uno de cada 25,000 nacimientos, resultando en estatura baja y características específicas en los niños. El diagnóstico se lleva a cabo mediante ecografías y radiografías. Un medicamento aprobado en Chile para su uso en niños a partir de los 4 meses puede aumentar su estatura en promedio 9 centímetros, mejorando así su calidad de vida y autonomía en actividades cotidianas.
En Voces de salud solidaria, a través de la historia de Fernanda y su hija Valentina, quien fue diagnosticada con esta condición, se comprende el impacto emocional y práctico que conlleva la acondroplasia. La historia de Charlot, una embajadora de la causa, quien también está presente en este episodio, demuestra que el apoyo mutuo y la educación son claves para superar las barreras.
La comunidad de Padres Acondroplasia trabaja en tres ejes fundamentales: salud, educación y superación del estigma social. La falta de un centro de referencia multidisciplinario en Chile representa un gran desafío, al igual que la necesidad de crear conciencia en las escuelas y adaptar la infraestructura para incluir a todos los niños.
 
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