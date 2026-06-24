Acondroplasia: más allá de la estatura

La acondroplasia es una condición congénita que afecta a uno de cada 25,000 nacimientos, resultando en estatura baja y características específicas en los niños. El diagnóstico se lleva a cabo mediante ecografías y radiografías. Un medicamento aprobado en Chile para su uso en niños a partir de los 4 meses puede aumentar su estatura en promedio 9 centímetros, mejorando así su calidad de vida y autonomía en actividades cotidianas.

En Voces de salud solidaria, a través de la historia de Fernanda y su hija Valentina, quien fue diagnosticada con esta condición, se comprende el impacto emocional y práctico que conlleva la acondroplasia. La historia de Charlot, una embajadora de la causa, quien también está presente en este episodio, demuestra que el apoyo mutuo y la educación son claves para superar las barreras.

La comunidad de Padres Acondroplasia trabaja en tres ejes fundamentales: salud, educación y superación del estigma social. La falta de un centro de referencia multidisciplinario en Chile representa un gran desafío, al igual que la necesidad de crear conciencia en las escuelas y adaptar la infraestructura para incluir a todos los niños.



