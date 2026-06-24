Cámara aprueba AC contra Grau pese a informe negativo de comisión revisora y respaldo del CFA

La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. La decisión revirtió el informe negativo de la comisión revisora y dejó el libelo listo para pasar al Senado. Antes, la Sala rechazó la cuestión previa presentada por su defensa, que buscaba frenar el avance de la acusación. El debate cruzó apoyos de Republicanos, PNL, UDI, RN, Evópoli y PDG, además de descuelgues en la derecha. El Senado revisará el fondo el martes 30 desde las 10:30 horas.

Quiroz insiste en error de cálculo pese a informe del CFA

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, insistió ante la comisión de Hacienda del Senado en que existió un “error de cálculo” en las cifras de deuda del gobierno de Boric, pese a que el Consejo Fiscal Autónomo descartó inconsistencias aritméticas. El debate surgió durante el análisis del proyecto que eleva la deuda pública en US$6.200 millones. Quiroz sostuvo que el problema está en supuestos no explicitados por $2,1 billones y rechazó que el informe de Dipres valide los cálculos de la administración anterior.

TC declara inconstitucional inhabilidad para acceder a la gratuidad

El Tribunal Constitucional acogió casi todo el requerimiento de senadores de oposición y parte del libelo de diputados contra el proyecto Escuelas Protegidas, una de las iniciativas clave del Ejecutivo para enfrentar la violencia escolar. El principal golpe fue la caída del artículo 6, que impedía acceder a la gratuidad a quienes tuvieran condenas firmes por delitos contra la vida, la integridad, la propiedad o la infraestructura pública. La decisión también objetó normas sobre revisión forzosa de mochilas, uso de vestimentas asociadas a violencia o drogas y restricciones de admisión para alumnos expulsados.

Matthei tensiona relación entre Chile Vamos y Republicanos

Evelyn Matthei profundizó las tensiones entre Chile Vamos y el Partido Republicano al afirmar que “aquí no hay coalición”. La excandidata presidencial cuestionó que Republicanos impulsara la acusación constitucional contra Nicolás Grau sin consultar a sus socios y criticó las presiones contra quienes anunciaron votos en contra. También anticipó que la convivencia entre ambos bloques será más difícil cuando avancen las próximas carreras presidenciales y parlamentarias. Además, apuntó contra Agustín Romero por su cruce en X y por las horas extra objetadas en Santiago.

RN acusa “matonaje político” de Republicanos

Renovación Nacional elevó el tono frente al Partido Republicano y denunció ataques contra dirigentes y parlamentarios de la colectividad. A través de una declaración de su Comisión Política, RN rechazó un trato que calificó de “hostil y agresivo” y defendió que sus legisladores actúan con independencia y responsabilidad política en cada decisión. El partido afirmó que no aceptará presiones externas ni intentos por coartar la libertad parlamentaria, y pidió a Republicanos dar señales claras para cortar de raíz lo que llamó “matonaje político”.

Landerretche será nuevo decano de la FEN de la U. de Chile

Óscar Landerretche será el nuevo decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, tras imponerse a Alejandro Micco en la segunda vuelta de la elección interna. El economista obtuvo el 54,66% de las preferencias, frente al 45,34% de Micco. En la votación participaron 102 académicos, equivalentes al 89,47% del padrón, sin votos nulos ni blancos. El resultado aún debe ser decretado por la junta electoral local. Una vez cumplido ese trámite, Landerretche asumirá el 7 de julio en reemplazo de José de Gregorio, quien deja el cargo tras ocho años.

PDI ubica a 64 niños haitianos reportados como inubicables

El gobierno confirmó que fueron localizados los 64 niños haitianos que aparecían como inubicables en un preinforme de la Contraloría, y descartó delitos. El anuncio lo hicieron la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, en un punto de prensa. Cerna aseguró que todos los menores fueron contactados, que están en buenas condiciones, con situación regular y mayoritariamente escolarizados.

Jurado peruano rechaza anular votos del exterior y Fujimori se encamina a la presidencia

El Jurado Electoral de Perú rechazó por improcedente la solicitud del candidato Roberto Sánchez para anular los votos emitidos en el exterior en la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori. La autoridad explicó que el pedido fue presentado fuera de plazo y sin pagar la tasa electoral. También declaró improcedente otra solicitud sobre mesas en Estados Unidos, Francia y España. Con el 99,8% escrutado, Fujimori alcanza el 50,11% de los votos válidos contra 49,88% de Sánchez, con 43.386 votos de ventaja y 131 actas pendientes.