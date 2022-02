Cómo usar un anticonceptivo de emergencia o “pastilla del día después”

A la hora de tener un encuentro sexual, que puede ser casual o no, pueden ocurrir distintas circunstancias en donde o no se utilizó algún método anticonceptivo, este falló o simplemente tenemos dudas acerca de su efectividad. Cualquier razón es válida para usar la anticoncepción de emergencia, que recordemos, no es abortiva.

La pastilla Escapel, medicamento popularmente conocido como ‘píldora del día después’ es un el anovulatorio, contiene anovulatorio, que es una progestina (hormona similar a la progesterona), que impide que se produzca la ovulación (salida del óvulo desde el ovario) y en segundo orden, espesa el moco cervical.

Su uso es muy sencillo, solo debe tragarse vía oral como cualquier medicamento con un poco de agua. Sin embargo, lo principal para aumentar sus posibilidades de éxito e impedir el embarazo, es que se debe ingerir no más de 72 horas después del encuentro sexual, siempre teniendo en cuenta que la efectividad es más alta mientras antes se tome.

De esta manera, al no haber óvulo y encontrar los espermatozoides un camino “poco amigable” que dificultará su ascenso, no se producirá fecundación, por lo tanto, embarazo.

El medicamento se distribuye de manera gratuita en el sistema público y también puede ser adquirido en farmacias sin necesidad de presentar receta médica. Toda persona tiene derecho a acceder a la píldora. Es importante considerar que luego de su ingesta puede haber alteraciones en el ciclo menstrual, por ejemplo, un atraso en la llegada del sangrado.

Más allá de los embarazos, siempre es relevante evaluar las consecuencias del encuentro sexual desde lo emocional: ¿me siento segura con esta persona; estoy de acuerdo con el nivel de intensidad de este encuentro; me siento cómoda con las repercusiones emocionales y sociales de este encuentro?

“Luego de hacer esa evaluación a conciencia, se debe hacer una en lo práctico: ¿tengo protección? Más allá de si la mujer está bajo algún tipo de tratamiento anticonceptivo de manera permanente o si el hombre porta preservativos, siempre se deben tomar precauciones adicionales si es que un eventual embarazo es una consecuencia no deseada”, explica la matrona de Decido Informada, Carmen Gloria Bórquez, plataforma especializada en salud física, mental y emocional de la mujer.

En el sitio Decido Informada, las pacientes pueden consultar dónde obtener la píldora y acceder a profesionales quienes además de entregar información, pueden orientar otros ámbitos de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, acompañando a la mujer en la búsqueda del mejor método anticonceptivo según sus necesidades y preferencias.

La píldora del día después, Escapel, es una alternativa segura, pudiendo ser consumida por cualquier mujer, independiente de patologías crónicas o enfermedades metabólicas. Sin embargo, es importante recordar que se trata de una opción de emergencia, pues no está pensada como anticonceptivo de uso permanente.

La dosis de 1,5 miligramos de levonorgestrel fue respaldada -en 2005- por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un fármaco eficaz y seguro para evitar el embarazo. Actualmente, hay apenas un 25% de probabilidades que el medicamento, una vez administrado, cause un poco de náuseas, mareos y vómitos.