Mujeres en Pandemia: libro retrata las difíciles experiencias que vivieron miles en todos los rincones de Chile

“Mi mayor preocupación, desde un comienzo de la pandemia fue que perdí mi sueldo hasta julio, no sabía que mi empleador podía mandarnos a casa sin despedirnos y tampoco pagarnos, yo desconocía eso. La dificultad es que pago arriendo y el dueño del lugar igual necesita que le pague para vivir. Esto fue solo al principio, porque después fue peor”. Esta es la historia anónima de una mujer ecuatoriana de 51 años que ahora vive en Tarapacá.

Como ella, muchas mujeres comenzaron a vivir en total incertidumbre desde el 03 de marzo del 2020, día en que se confirmaba el primer caso de una persona contagiada de Coronavirus en nuestro país, solo 15 días después se decretaba estado de excepción constitucional de catástrofe para todo el territorio nacional, trayendo consigo miedo, preocupación y generando angustia en los hogares de muchas familias.

En este contexto, la Fundación Prodemu, desde el 24 de marzo de 2020 implementó una campaña de escucha, la cual permitió a través de llamadas telefónicas comunicarse con cientos de mujeres y entregarles acompañamiento con enfoque de género, con el objeto de disminuir la incertidumbre y aliviar el impacto psicológico que estaba generando la pandemia, sobre todo en sus primeros meses.

Actualmente, a más de dos años desde el comienzo de la crisis sanitaria, desde la institución buscan rendir un homenaje a todas las mujeres que participaron de las conversaciones telefónicas, además de contribuir a la memoria colectiva, por ello, es que se publicará el libro “Relatos de Mujeres en Pandemia”, presentando los testimonios y sentires de aquellas participantes.

La mujer de Tarapacá no tenía a nadie con quien desahogarse y pedir contención, por ello acudió a la fundación. “He perdido a cuatro familiares cercanos, pero lo peor es que se murió mi madre. No puedo viajar ni ayudar a mi familia allá, esta enfermedad fue más allá de todo. No creo que me pueda reponer a esto, yo creí que esto sería difícil, pero esto me devastó. Estoy con una depresión enorme, no quiero ni pensar ni ver televisión, ni nada, solo pienso como poder juntar un poco de dinero para pagar el arriendo y no quedarme en la calle”, relata.

Este libro retrata la realidad que vivieron muchas durante la crisis sanitaria y lo complicado que fue enfrentarse a algo tan desconocido. “Como fundación, logramos estar presentes y realizar un aporte a todas ellas, fueron más de 40.000 llamados, llegamos a las zonas más rurales de nuestro país. Hoy en día, esas mujeres reconocen la contención emocional y el apoyo con enfoque de género. Este libro es un reconocimiento hacia ellas y un aporte para que la comunidad tenga conocimiento de las situaciones que vivieron miles de mujeres”, expresa la directora nacional de Prodemu, Paola Diez Berliner.

Serán más de 1.000 ejemplares los que estarán disponibles de manera gratuita y se podrán retirar a partir del lunes 28 de febrero en las dependencias de la “Biblioteca de las Mujeres” de Prodemu, ubicada en Agustinas #1389, Santiago. Para ingresar, debes contar con todas las medidas sanitarias declaradas por la autoridad, además de tener tu pase de movilidad habilitado.