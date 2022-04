Diputado republicano presenta proyecto de ley que prohíbe a personas trans participar en deportes de competición y alto rendimiento

Esta semana, durante la jornada de celebración del Día Internacional del Deporte, el diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, ingresó un proyecto de ley que busca prohibir a las personas trans participar en deportes de competición y alto rendimiento.

En concreto, de ser aprobado, la normativa introduciría una modificación a Ley N°19.712 del Deporte para establecer la obligación de competir con “otros individuos de su mismo sexo biológico”. Para su cumplimiento, el sexo biológico estaría determinado por la partida de nacimiento original, por lo que no podrían competir quienes previamente hayan hecho un cambio de nombre y/o sexo registral.

La normativa incluso propone que las organizaciones deportivas puedan recurrir al tribunal para solicitar los documentos de identidad originales de las y los competidores. Al respecto, agrupaciones que velan por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ calificaron esta iniciativa como una “búsqueda para perpetuar la discriminación a las personas trans, prohibiendo su participación en una categoría que les corresponde por ley”, comentan desde Fundación Iguales.

Por ello, extendieron una invitación a todas las parlamentarias/os a votar en contra de la idea de legislar esta iniciativa. “Lo que busca el diputado Urruticoechea es levantar una polémica que hoy no existe en las federaciones deportivas, lo que pretende es revivir una disputa que su sector perdió en la discusión de la Ley de Identidad de Género, que es la inviolabilidad del principio de confidencialidad: en Chile nunca debe haber un registro de quiénes son trans y quienes no”, comentó la directora ejecutiva de la fundación, Isabel Amor.

El Comité Olímpico Internacional modificó hace siete años (2015) las reglas sobre las condiciones en torno a la participación de personas trans en el deporte. Actualmente, las y los trans pueden competir siempre y cuando se cumplan las condiciones hormonales 12 meses antes de una competencia.

Por su parte, la ministra del Deporte, Alexandra Benado, aseguró que el Gobierno no permitirá discriminaciones basadas en identidad de género y diversidad sexual. “Siempre hemos promocionado la inclusión (...) no permitiremos discriminación arbitraria alguna ni por identidades de género y diversidades sexuales. Vamos a estudiar el proyecto, en principio no nos parece una buena política”, dijo la ministra Benado.