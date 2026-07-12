“Mudanza” el libro de Verónica Gerber sobre artistas que dejaron la literatura

Verónica Gerber Bicecci es una artista visual mexicana que escribe. Su trabajo investiga las múltiples y porosas relaciones entre imágenes y palabras, y precisamente desde ese lugar construye este libro.

Mudanza (Editorial Montacerdos) reúne las historias de cinco artistas: Vito Acconci, Sophie Calle, Ulises Carrión, Marcel Broodthaers y Öyvind Fahlström. Son biografías muy bien escritas que exploran un mismo gesto: dejar la literatura para desplazarse hacia el arte, la performance o la instalación.

El libro comienza con un ensayo personal en el que la autora explica por qué le interesan estos artistas y ese momento de transformación, cuando pasan de la página al cuerpo.

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