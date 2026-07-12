“Mudanza” el libro de Verónica Gerber sobre artistas que dejaron la literatura
¿Qué ocurre cuando las palabras ya no alcanzan? En “Mudanza”, Verónica Gerber Bicecci sigue el recorrido de cinco artistas que abandonaron la literatura para explorar otros lenguajes.
Verónica Gerber Bicecci es una artista visual mexicana que escribe. Su trabajo investiga las múltiples y porosas relaciones entre imágenes y palabras, y precisamente desde ese lugar construye este libro.
Mudanza (Editorial Montacerdos) reúne las historias de cinco artistas: Vito Acconci, Sophie Calle, Ulises Carrión, Marcel Broodthaers y Öyvind Fahlström. Son biografías muy bien escritas que exploran un mismo gesto: dejar la literatura para desplazarse hacia el arte, la performance o la instalación.
El libro comienza con un ensayo personal en el que la autora explica por qué le interesan estos artistas y ese momento de transformación, cuando pasan de la página al cuerpo.
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