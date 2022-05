Violencia de género en el mundo evangélico pentecostal: mujeres tardan 10 años en denunciar

Sumergiéndose en el mundo Evangélico Pentecostal para tratar una de las experiencias más radicales de silenciamiento, discriminación e invisibilización femenina, el próximo viernes 3 de junio en Teatro Mori Recoleta, la destacada compañía Lafamiliateatro estrena Levitas. Escrita por Paly Pavez, la obra que cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de las Artes, Ámbito Regional 2020; constituye la primera dramaturgia femenina de la agrupación, generando uno de los hitos más importantes en sus 18 años de trayectoria

La transformación que ha experimentado la situación de la mujer en las últimas décadas, ha tenido efectos significativos para las chilenas, pero aún los desafíos son muchos.

Desde la vocería de la compañía de teatro señalan que, “si las mujeres en la sociedad civil tardan en promedio siete años en denunciar actos de violencia, en el mundo eclesial, esta realidad se extiende a 10 años, si es que se llega a denunciar”. Según el Pastor Gustavo Robles, las razones están relacionadas con la vergüenza, la tristeza del fracaso, el temor a ofender a Dios o desobedecer a sus líderes espirituales que les han enseñado y exhortado a tener paciencia y esperar que Dios haga un milagro que cambie a sus agresores.

En el caso particular de la iglesia evangélica pentecostal chilena, las mujeres sufren una de las más radicales experiencias de silenciamiento, discriminación e invisibilización, puesto que no son reconocidas como sujetos morales, sino consideradas menores de edad que necesitan guías espirituales varones que las conduzcan por la senda de la moralidad. De esta manera, el varón se siente legitimado divinamente para imponer su voluntad, limitando sus funciones al ámbito doméstico. Además, las mujeres no son consideradas dueñas de sus propios cuerpos, al ser controladas por los confesores, directores espirituales, maridos, etc.

Basándose en una investigación de más de dos años y en la propia experiencia de su dramaturga, Levitas, que cuenta con la dirección de Eduardo Luna y Alexis Moreno Venegas, narra la historia de un coro femenino de una pequeña Iglesia de la comuna de San Bernardo, que, tras la llegada de una nueva integrante y el misterio que encierra la prolongada ausencia de su director, compartirán sus formas de vida, contraponiendo la relación particular que cada una de ellas posee con la doctrina pentecostal.

“Soy canuta, soy cristiana, soy actriz y, desde mi trinchera, que es el teatro; quise contar sobre esta parte de mi vida, mostrar el mundo Evangélico Pentecostal al que llegué cuando tenía 9 años y en el que, por supuesto tuve momentos lindos, pero también otros amargos, sobre todo porque la violencia se normalizaba a través de sermones y textos bíblicos sacados de contexto…”, explica su dramaturga, Paly Pavez, quien es también pate del elenco que completan las actrices Carolina Castro Faúndez, Belén Herrera Riquelme y Pamela Lizama Aguilar.

“Este es mi origen y hoy lo abrazo más que nunca, porque me permitió darme cuenta de lo que no quería para mi vida y también para encontrar mi propia relación con Dios… Levitas se movió de forma sobrenatural y fue ella quien me escogió para escribirla, así como también escogió a quienes debían interpretarla, diseñarla, musicalizarla, dirigirla, producirla, difundirla y espero que nos permita denunciar a quienes insisten en callar a las mujeres a través de la religión”, concluye.







