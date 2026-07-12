Canciller Pérez Mackenna por cable chino: “No está cerrado, es un tema que se está estudiando”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó algunos de los temas que fueron parte del encuentro con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, durante su visita a Washington, la semana pasada.

Si bien el canciller destacó que dialogaron sobre las amenazas a la seguridad en Latinoamérica y la estrategias de cooperación para atraer mayor inversión, descartó que las tensiones diplomáticas con China hayan sido parte de la conversación.

Consultado por la tensión que generó la polémica por el cable submarino chino, y que gatilló un fuerte conflicto diplomático con EE.UU., la autoridad negó que haya sido tema en el encuentro con Rubio.

Sin embargo, Pérez Mackenna reconoció que es un asunto que “no está cerrado” y que el gobierno sigue estudiando. “Hace poco hubo alguna noticia en la prensa respecto de las distintas etapas que estaba siguiendo. No es algo que haya llegado todavía a mi consideración y cuando llegue lo evaluaremos en el interés de Chile”, dijo en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13 .

El jefe de la cartera de Relaciones Exteriores señaló que la preocupación de Estados Unidos tiene que ver más con el tema de la infraestructura crítica y el resguardo de datos. “Nosotros hemos estado mirando otras realidades en el mundo y cómo están resolviendo este problema otros países. Tenemos mucho que aprender todavía, pero eso en el contexto de esto del screening que hay que hacerle a las inversiones para asegurar la infraestructura crítica del país, de hecho los datos son una parte importante”, agregó.

Respecto de las relaciones comerciales con China, el canciller aseguró que en EE.UU. “entiende que Chile tiene que comerciar” con el país asiático.

“Es nuestro principal socio comercial. Lo que pasa es que Estados Unidos es segundo en materia de comercio exterior, pero también es segundo en materia de inversiones. Y también es primero en intercambio de servicios y primero como proveedor de tecnología. Entonces, cuando uno suma todo y lo analiza en su completitud, se da cuenta que Estados Unidos es probablemente, desde el punto de vista estratégico, el principal socio nuestro”, aseguró.

En esa línea, la autoridad descartó que Chile tenga que tomar partido. “Los necesitamos a todos. Somos un país chico, tenemos comercio exterior con todo el planeta, tenemos aproximadamente el 90% del PIB del mundo está comprendido dentro de los tratados de libre comercio que hemos firmado, y tenemos que trabajar con todos”, añadió.

“Nosotros tenemos 100.000 millones de dólares en proyectos de inversión por los próximos 10 años. O sea, qué mejor demostración de un compromiso con un país como China que seguir invirtiendo en minería”, enfatizó.

La candidatura de Bachelet “no ha sido tema”

Por otro lado, Pérez Mackenna también descartó que en la reunión con el secretario de Estado nortamericano hayan abordado la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

“No ha sido tema. Es un tema que nosotros cerramos hace mucho tiempo y no ha sido tema para nosotros, ni con Estados Unidos ni con los otros países”, respondió.

Requerido sobre si sería incómodo para el Ejecutivo el eventual triunfo de exmandataria, el canciller negó que sea motivo de tensión. “Si gana la tenemos que felicitar y trabajar con ella como siempre se ha hecho, pero no ha sido tema”, dijo.

“Nosotros lo que dijimos es que no íbamos a participar en la campaña, pero tampoco vamos a hacer campaña por otra candidata. Y si gana la vamos a felicitar y trabajar con ella”, agregó.

La autoridad también fue consultada por la convocatoria que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hizo a representantes de más de 60 países para una cumbre que busca debatir una agenda impulsada por la administración de Donald Trump sobre el supuesto “terrorismo de extrema izquierda”.

Frente a esto, Pérez Mackena señaló que no podrá concurrir debido a un viaje programado a Malasia, Filipinas y Singapur. Pero aseguró que Chile va a estar representado. “Queremos saber qué se discute ahí para estar informados”, indicó.