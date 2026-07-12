Franco Parisi (PDG) sobre megarreforma: “Va a llegar a comisión mixta”

El líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió a la tramitación de la megarreforma económica en el Congreso, y si bien respaldó su principal objetivo de alcanzar mayor crecimiento, también manifestó diferencias respecto de algunas normas en materia tributaria, IVA y contribuciones.

En entrevista con el programa Estado Nacional, el excandidato presidencial también abordó la ruptura de las relaciones entre el Ejecutivo y los senadores del PPD, y aseguró que la ley miscelánea “va a llegar a comisión mixta”.

En esa línea, sostuvo que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es una persona confiable, aunque advirtió que “hay que saber negociar”. “Es un tipo duro, lo vivimos en carne propia en el PDG, pero hay que estar atentos”, dijo.

Respecto a los principales lineamientos del proyecto, Parisi afirmó que el PDG respalda entregar estabilidad tributaria a las grandes inversiones y garantizar reglas claras debido a los extensos plazos de ejecución en los proyectos. “Las inversiones en Chile son de largo plazo. Un proyecto minero demora 12 o 15 años, una carretera ocho años. Hay que darle certeza por ese período”, indicó.

En relación a la rebaja del impuesto de primera categoría, compartió la necesidad de reducir la carga tributaria, pero advirtió que no existe evidencia concluyente de que esa medida por sí misma incentive la inversión.

“Va en línea con lo que se necesita, pero es una apuesta. A mí me hubiera gustado más un incentivo con foco en inversión en Chile para propiedades, activos fijos y software. (…) Lo que tú si vas a generar es mayor utilidad, pero esa utilidad no te garantiza que se reinvierta en Chile”, reiteró.

Contribuciones y tramitación ambiental

El líder del PDG también se refirió a la discusión sobre las contribuciones y sostuvo que el sistema actual está mal diseñado, debido a que el cobro debería ejecutarse desde los municipios y no a nivel central.

En ese sentido, señaló que -a su juicio- es más pertinente un modelo similar al de Florida, Estados Unidos, donde el valor de una propiedad queda fijado al momento de la compra y solo se reajusta cuando se vende. “Es un abuso porque los salarios no se ajustan de la misma forma”, indicó.

Asimismo, Parisi tomó distancia de la norma relacionada con la tramitación ambiental, manifestando su rechazo a que el Estado deba indemnizar a empresas ante la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental.

“No estoy de acuerdo con eso (…) sería un negociazo para aquellos que vienen a especular”, dijo. En esa línea, advirtió que ese tipo de riesgos pueden ser cubiertos mediante seguros privados y no con recursos fiscales.