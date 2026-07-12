Las definiciones clave de la nueva presidenta del TC

Este lunes la ministra María Pía Silva asumirá la presidencia del TC, reemplazando a Daniela Marzi -designada por el expresidente Gabriel Boric y cercana al FA-, y permanecerá en el cargo hasta el término de su periodo, en julio de 2027.

No se trata de un relevo cualquiera. La presidencia del TC tiene un poder decisivo: el voto dirimente cuando el pleno queda empatado, en un escenario político en el cual el Ejecutivo enfrenta algunas de sus batallas legislativas más complejas, varias de las cuales amenazan con terminar en el Tribunal Constitucional.

Como exmilitante de la DC, Silva es conocida por ser una persona de “centro”, cercana a figuras como Mario Fernández y Soledad Alvear. Sus fallos muestran que en materias de derechos sociales ha coincidido con ministras de perfil progresista como Marzi, Nancy Yáñez y Catalina Lagos. En cambio, en asuntos económicos o valóricos, sus posiciones han tendido a ser más conservadoras.

Leyes en la mira. La oposición ya confirmó que recurrirá al TC por distintos aspectos de la megarreforma económica. A ello se suman las dudas sobre la constitucionalidad del registro de vándalos e incivilidades -por las sanciones que afectarían beneficios sociales- y los cuestionamientos al proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar.

El cambio de mando, además, coincidió con la publicación de los fundamentos de la sentencia que desarmó parte del proyecto Escuelas Protegidas, fallo que varios observan como un posible anticipo de las controversias que vienen. Allí también quedó expuesto que Silva no encaja fácilmente en un eje izquierda-derecha.

Mientras Marzi utilizó su voto dirimente para respaldar tres normas que finalmente fueron rechazadas -entre ellas, la obligación de avisar a Carabineros o la PDI para revisar mochilas cuando no estuvieran presentes los apoderados-, Silva votó por declarar constitucionales esos artículos. Sin embargo, también integró la mayoría que invalidó la prohibición de vestir prendas que hicieran apología de la violencia y rechazó eliminar la gratuidad universitaria para estudiantes condenados por delitos.

Para el constitucionalista Javier Couso es peligroso hacer análisis simplistas respecto de la ideología de los integrantes del TC. “Los jueces se distinguen por tener ideologías legales por un lado, e ideologías políticas por otro”, dijo en el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler. “El cambio de la presidencia me parece que no va a alterar de manera significativa. Tomar el fallo de Escuelas Protegidas como una señal de que acá hay un cambio de ideología fuerte respecto del voto dirimente me parece un exceso”, señaló Couso.

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