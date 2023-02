Tribus gays: Una reflexión sobre twink, osos, jocks y otras etiquetas sobre nuestros cuerpos en la comunidad gay

¿Te has fijado que en nuestra comunidad tendemos a etiquetar a las personas según su físico o rol sexual? Por ejemplo, llamamos Twink a los hombres delgados, sin pelos, usualmente más jóvenes. Oso a los hombres grandes con barba y mucho pelo. Jock son los hombres musculosos. Mientras que apodamos Daddy a los hombres maduros que generalmente tienen alto poder adquisitivo. Llegando incluso a existir banderas para representar a estas tribus.

Lo que según mi punto de vista, son etiquetas que se crearon con el motivo de intentar calzar en el sistema heteronormado. Por ejemplo: "El oso debe ser masculino y el twink femenino, el activo debe ser masculino y el pasivo femenino", porque se extrapola a lo que se asemejaría a un hombre y una mujer en una relación heterosexual.

Creo que en la comunidad de hombres gays debemos tener una seria conversación sobre nuestras sub-identidades ya mencionadas, puesto que estamos construyendo nuestras identidades en gran parte por cómo nos vemos físicamente y por nuestros roles durante el sexo. Esto no sólo fomenta que nos sobre-sexualicemos entre nosotros y nos inseguricemos, sino que además estamos intentando calzar en un sistema patriarcal basado en roles de género. El mismo sistema que nos oprimió como comunidad en un primer lugar.

Además las redes sociales como Grindr, TikTok e incluso Instagram, siguen fomentando este proceso de opresión. No digo que identificarse con alguna de estas tribus o roles sexuales esté mal. Si es parte de tu identidad, está perfecto. Sin embargo, eres tú quien domina esa etiqueta y no debe ser la etiqueta quien te domine. Con esto me refiero a que, si te identificas como “oso” producto de tu cuerpo, no por ser “oso” necesariamente debes ser masculino. Si te identificas como “twink”, porque eres delgado y lampiño, eso no significa que tengas que ser femenino. Cada persona entiende su etiqueta como desee entenderla y nadie te puede obligar a vivir la etiqueta como supuestamente está descrita.

Por favor olvidemos la idea de que la única manera de expresar nuestras identidades es a partir de nuestros cuerpos y nuestros roles sexuales, ya que nos inseguriza, nos hace daño y nos hace tener una insana relación con nuestro cuerpo.

Me encanta ver, de todas formas, cómo cada vez más la generación Z está cuestionando estas pautas socialmente impuestas y están construyendo sus identidades a partir de lo que son y no a partir de cómo se ven.

La manera que podamos sentirnos libres se debe construir desde un rechazo hacia la heteronorma y hacia el binarismo de género. Debemos ser nosotros quienes continuemos esta lucha y así evitaremos perpetuar esta violencia en la Comunidad.

