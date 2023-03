“Si no te follo, me muero”: la exposición fotográfica que busca visibilizar a strippers y trabajadoras sexuales

“Si no te follo, me muero”, es el título de la exposición de fotografías análogas hechas por Romina Pistolas, pero también corresponde a una frase que escuchan constantemente las strippers en la voz de sus clientes.

Las análogas exponen la sensualidad corporal de bailarinas de striptease, un video en loop de un baile en el caño y un lapdance en tamaño real que se presenta al espectador de forma individual, todo junto a la intimidad de las strippers, que se aloja en el backstage al que el público nunca tendrá acceso.

Si bien la muestra busca dar cuenta del mundo del striptease, también pretende ser crítica frente a la marginación social que viven las strippers, porque dentro de todo, no es sencillo ser stripper o vender sexualidad, implica esfuerzos psicológicos, emocionales y físicos.

Las trabajadoras sexuales también aman su trabajo, sienten satisfacción y ponen parte de su subjetividad en la rutina del baile, de la seducción y de la falsa conquista.

Al respecto, Pistolas señala que, “tener un espacio seguro para explorar el deseo propio y ajeno es lo más parecido al cielo que debe existir en la tierra”. Y, sin embargo, todo el mundo pareciera juzgar este trabajo, criticar y evitar a las strippers.

“Si no te follo, me muero”, busca que el espectador pueda normalizar el trabajo sexual y quizás, lograr comprender que finalmente no es más que prestar un servicio con el cuerpo.

La muestra de Pistolas, curada por Elisa Massardo, estará abierta entre el 24 de marzo y el 23 abril en Oma galería, ubicada en Espacio Bustamante. Esta exposición se realiza tras del lanzamiento del libro “Carmen” (2022), novela autobiográfica en la que Romina Pistolas relata sus inicios en el mundo del striptease.