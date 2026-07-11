Valeria Sarmiento se despide del cine con un film sobre abusos, estrenado en Karlovy Vary

La cineasta chilena Valeria Sarmiento se despide del cine con ‘Detrás de la lluvia’, un filme que se presentó este viernes en el Festival Internacional de Karlovy Vary y que es un drama sobre el trauma del abuso infantil, los secretos familiares, la represión y el “mar de fondo oscuro” de la sociedad.

“Esta es mi última película, mi despedida y homenaje al cine”, dijo Sarmiento a EFE este viernes, horas después de que su filme fuera aclamado en el prestigioso certamen que se celebra cada verano en el balneario checo de Karlovy Vary.

El largometraje, que participa en la competición oficial por el Globo de Cristal del festival, cuenta la historia de Sofía (Paula Prado), una joven que regresa a su ciudad natal tras finalizar sus estudios. El hallazgo del cuerpo de una niña víctima de una violación reaviva en ella los recuerdos de los abusos sexuales que sufrió en su infancia.

“Yo creo que los niños abusados, generalmente, no encuentran las palabras para expresarse, y esto ayuda a que la sociedad viva con esa cosa, con ese mar de fondo oscuro”, explica la directora.

“En la sociedad chilena, paralelamente con todas las cosas que han sucedido en el país, se da algo parecido”, comenta.

A la hora de abordar el abuso sexual en la pantalla, la directora intentó evitar cualquier tipo de impacto explícito: “Es inconcebible filmar un abuso sexual, porque sería un nuevo abuso y jugar al morbo”, señala.

Ver detrás de la lluvia

El título, ‘Detrás de la lluvia’, tiene un significado especial para la realizadora chilena pues alude a un recuerdo de cuando, siendo muy niña, fue al cine a ver una de las primeras películas que guarda en la memoria: ‘Las zapatillas rojas’ (‘The Red Shoes’, 1948), dirigido por Michael Powell y Emeric Pressburger, conocidos como The Archers.

La copia estaba muy rayada, y esas rayas producían en la pantalla una “sensación similar a la de la lluvia cayendo”, por lo que su madre le dijo que debía “mirar detrás de la lluvia”, una frase que, para la cineasta, resume la esencia misma del cine.

Del compositor chileno Jorge Arriagada, fallecido en 2024, es el tema principal de la banda sonora de la cinta, rodada en Valdivia y Valparaíso (Chile).

La obra fue compuesta por el músico “desde la cama de su hospital”, poco antes de morir.

El trabajo musical fue continuado después por el también chileno Nicolás Ahumada, quien interpretó y grabó el tema junto a la orquesta de la Universidad Austral de Valdivia, en un homenaje a Arriagada.

Una vida dedicada al cine

Si bien dice despedirse de la dirección a sus 77 años, Sarmiento promete que continuará con su misión de restaurar la obra de su fallecido marido, el cineasta Raúl Ruiz (1941-2011).

Nacida en Valparaíso, Sarmiento estudió cine en la Universidad de Chile y comenzó su carrera como montadora de las películas de Ruiz, con quien se casó en 1969.

Tras el golpe militar de 1973, la pareja se exilió en París, donde Sarmiento debutó como directora con el documental ‘Un sueño como de colores’ (1972).

Desde entonces, compaginó la dirección con el montaje y el guión, con una filmografía de más de 30 obras marcadas por el retrato de la mujer y la crítica a la cultura patriarcal.

Recibió el premio a mejor nuevo realizador en el Festival de San Sebastián por ‘Mi boda contigo‘ (1984) y participó en la competición de la Mostra de Venecia con ‘Las líneas de Wellington’ (2012) y de la Berlinale, con ‘Amelia Lópes O’Neill’ (1991).