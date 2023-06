De derecha a ultra derecha: las alusiones permanentes a dios de las Consejeras Constitucionales

Desde las campañas hasta su asunción, y también en las primeras palabras dadas en la inauguración del Proceso Constitucional 2023, las Consejeras Constitucionales de Republicanos y Chile Seguro, subrayaron su carácter cristiano con frases que aludieron a dios en unión absoluta con la patria, lo cual remite a sus programas, marcados por la defensa de un tipo de familia, la oposición a la educación sexual integral y otros aspectos de la agenda de las mujeres, diversidades sexuales y de género.

La primera en aludir a sus creencias cristianas fue María Jorquera Coria, militante de la UDI, ex asesora parlamentaria y encargada de Proyectos en la oficina del ex Senador y ex Ministro de Justicia, Hernán Larraín, y del ex diputado Romilio Gutiérrez en Linares.

“Por dios y la patria”, juró la Consejera electa por la Región del Maule, quien también ejerció como directora regional del Fosis en el anterior gobierno del Presidente Sebastián Piñera, así como en el Departamento de Desarrollo Comunitario (DIDECO) durante el periodo del ex Alcalde Rolando Rentería.

Otra de las consejeras que apuntó a sus creencias, fue Carmen Montoya: “Que dios bendiga Chile”, apuntó al asumir su cargo. La militante del Partido Republicano es Ingeniera Comercial y trabaja en el área del Retail desde hace más de quince años en el área de administración de tiendas. Desde la página del Partido Republicano, la representante de la Región de Antofagasta fue definida como una mujer “Cristiana con fuertes valores y principios cristianos” y ella misma se proclamó defensora de la actual constitución.

De la misma manera, la presidenta del Consejo Constitucional e integrante del Partido Republicano, Beatriz Hevia, cerró su discurso de asunción con un llamado: “Que dios nos acompañe”.

Las tres referentes de la derecha y ultraderecha manifestaron durante sus programas de campaña su defensa de “valores” y “principios” cristianos, en oposición a derechos como la educación sexual integral, el reconocimiento de familias diversas y otros derechos reclamados históricamente por agrupaciones de mujeres, comunidades LGBTQAI+ y otras minorías sexuales y de género.