Subcomisario de la PDI que denunció amenaza de muerte hizo denuncia en la Fiscalía

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó el ingreso de una denuncia presentada por el subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Rodrigo Silva, que la noche del martes se parapetó en un edificio de Las Condes, donde afirmó que su vida corría peligro y que era víctima de amenazas al interior de la institución.

De acuerdo con Emol, el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, señaló que la acción apunta a detectives de la policía civil que serían colegas del denunciante. “Hay una denuncia que recibimos en la fiscalía por parte de algunos hechos que son calificados en ella como de actos de corrupción, de eventuales delitos funcionarios, y que estamos en estos momentos investigando”, sostuvo.

Sepúlveda precisó que la denuncia no incluye a fiscales, pese a que el funcionario había acusado a miembros del Ministerio Público durante el episodio en que se parapetó. Según explicó, existen imputaciones sobre situaciones concretas ocurridas en la institución y en el lugar de trabajo del denunciante.

El persecutor agregó que se trata de acusaciones contra compañeros de trabajo relacionadas con hechos que “revisten cierta gravedad” y que podrían constituir delitos funcionarios.

Respecto del estado de salud del subcomisario, quien según lo informado se habría autolesionado durante la jornada, Sepúlveda indicó que permanece bajo evaluación médica y que esta aún no concluye.