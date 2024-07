¿A tu piel le falta de vitamina C?: conoce qué es, para qué sirve, sus beneficios y cómo obtenerla

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, se ha convertido en un fenómeno. ¿Los motivos? Es un potente antioxidante que previene el envejecimiento prematuro de la piel y que neutraliza los radicales libres a los que estamos expuestos en el día a día.

Se trata de un ingrediente cosmético inestable y sensible a la luz, que, en sus formas puras se recomienda que vaya en frascos opacos. Combinado con un fotoprotector, se potencian los beneficios de la vitamina C, ya que consiguen bloquear de manera eficaz los radicales libres presentes en los rayos UV, la contaminación o el aire.

¿Qué es y para qué sirve?

La vitamina C es un antioxidante que neutraliza los radicales libres, que son unas moléculas que se producen a lo que llamamos exposoma, que está compuesto por la radiación solar, la polución, el estrés, el tabaco o la falta de sueño. Estos exposomas, añade, se acumulan y generan envejecimiento y flacidez por la desestructuración del colágeno. Por estos motivos, la vitamina C nos ayuda a neutralizarlos evitando que se acumulen y ayudándonos, así, a controlar el proceso de envejecimiento.

es un ingrediente fundamental en las rutinas de skincare, que actúa a dos niveles clave. Por un lado, ejerce un efecto antioxidante, contrarrestando el daño oxidativo producido por los radicales libres. Por otro lado, la vitamina C interviene en la síntesis del colágeno, que es una fibra que da estructura y soporte a la piel

Falta de vitamina C en la piel

Una de las primeras señales de la deficiencia de vitamina C es la piel opaca y sin vida. La vitamina C es conocida por sus propiedades antioxidantes, que ayudan a combatir el daño de los radicales libres y promueven un tono de piel radiante. Si notas que tu piel ha perdido su brillo natural, podría ser un indicio de que necesitas aumentar tu ingesta de vitamina C.

Pérdida de volumen en la piel

A medida que pasan los años por nuestra piel se produce menos colágeno y, por tanto, la piel pierde volumen y firmeza. La vitamina C ayuda también a estimular la producción de colágeno para retrasar esa flacidez de la piel.

Y es que, la vitamina C es crucial para la síntesis de colágeno, una proteína que proporciona estructura y firmeza a la piel. La falta de vitamina C puede conducir a una disminución en la producción de colágeno, lo que resulta en la aparición prematura de arrugas y líneas finas. Si observas un aumento en estos signos de envejecimiento, considera revisar tus niveles de vitamina C.

Piel deshidratada

La piel deshidratada también puede ser una consecuencia de la falta de vitamina C. Este nutriente ayuda a mantener la barrera de humedad de la piel. Sin suficiente vitamina C, tu piel puede volverse seca y escamosa. Si estás experimentando sequedad persistente a pesar de usar humectantes, la falta de vitamina C podría ser la causa subyacente.

Por último, otra señal de alarma que puede significar que a tu piel le falta vitamina C es la fragilidad de los vasos sanguíneos. Esto puede resultar en moretones que aparecen con facilidad, incluso con golpes leves. Si notas que estás desarrollando hematomas con más frecuencia de lo habitual, considera evaluar tu ingesta de vitamina C.

Cómo conseguir vitamina C para la piel

La forma más natural de incrementar tus niveles de vitamina C es a través de la dieta. Incluye alimentos ricos en vitamina C como naranjas, kiwis, fresas, pimientos rojos, brócoli y espinacas. Consumir una variedad de estos alimentos diariamente puede ayudarte a alcanzar la ingesta recomendada de vitamina C.

Cómo no, la cosmética también puede jugar un papel importante. Los productos de cuidado de la piel que contienen vitamina C, como sérums y cremas, pueden ser muy efectivos.

Por otro lado, la vitamina C también puede ayudar a proteger la piel contra el daño solar. Sin embargo, es crucial complementar su uso con un protector solar adecuado. Esto no solo ayudará a prevenir el daño de los rayos UV, sino que también permitirá que la vitamina C trabaje de manera más efectiva en tu piel.

Por último, es muy importante la hidratación. Mantener tu piel hidratada es esencial para su salud general. Asegúrate de beber suficiente agua y usar humectantes que ayuden a retener la humedad en la piel.

¿Para qué tipos de pieles es la vitamina C?

Se puede aplicar en todos los tipos de piel, pero especialmente en pieles fotoenvejecidas y con falta de luminosidad, también es interesante para «pieles con alteraciones de la pigmentación.

la vitamina C es inestable y puede llegar a ser bastante irritante. Por ello, la forma en la que se formula y los ingredientes que lo acompañan, marcan la diferencia. Será importante que la vitamina C esté en su forma pura, bien estabilizada y combinada con ingredientes que la complementen»

Los beneficios de la vitamina C en la piel