Mop anuncia plan de reactivación de caminos rurales tras detectar contratos vencidos

El Gobierno anunció un plan de emergencia para reactivar la mantención de caminos rurales, tras detectar graves déficits en la red vial que afectan a miles de kilómetros en el país. La medida contempla la licitación de 42 contratos globales durante abril, con una inversión cercana a $250 mil millones, y la proyección de otros 25 procesos durante mayo.

La iniciativa surge luego de que el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, expusiera ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados un diagnóstico crítico: más de 60 contratos de mantención están vencidos, ausentes o próximos a expirar, dejando sin cobertura técnica a cerca del 25% de la red vial nacional.

El plan prioriza zonas rurales y aisladas, con especial foco en regiones como Los Lagos, Atacama, Biobío y Magallanes. Entre los casos más urgentes figura la provincia de Malleco, en la Región de La Araucanía, donde algunos tramos llevan más de 500 días sin mantención.

Desde la Dirección General de Obras Públicas señalaron que la reactivación de estos contratos es clave para mejorar la conectividad y la calidad de vida, especialmente en sectores alejados que dependen de estas rutas para su desarrollo.

“Desde que asumimos en marzo, la reactivación de los contratos de mantención de caminos se transformó en una prioridad. En abril logramos avanzar con la publicación de 42 licitaciones, que permitirán mejorar las condiciones de conectividad y calidad de vida de miles de personas. Durante mayo continuaremos este esfuerzo con la publicación de 25 contratos adicionales”, concluyó Joaquín Dagá, Director General de Obras Públicas.