Gisèle Pelicot: “La vergüenza no es para nosotras, es para ellos”

“Tuve problemas ginecológicos y algunas mañanas me despertaba con la misma sensación que si se me hubiera roto aguas. Las señales estaban ahí, pero nunca supe cómo descifrarlas”.

Gisèle Pelicot y sus abogados también discutieron sobre si Dominique podría haber estado sufriendo un complejo de inferioridad debido a una aventura de ella con un compañero de trabajo, una diferencia percibida en el estatus social entre la ahora expareja o el hecho de que ella tuvo una infancia rodeada de amor y él no.

Volviendo a la resonancia que está teniendo el juicio, apuntó: “Me han dicho que soy valiente. Esto no es ser valiente, es tener la voluntad y la determinación de cambiar la sociedad”.

Dijo que nunca se ha arrepentido de haber pedido que el juicio sea abierto: “Lo hice porque lo que me pasó no puede volver a pasar”.

La mayoría de los acusados niegan haber violado a la señora Pelicot y argumentan que no pueden ser culpables porque no se dieron cuenta de que ella estaba inconsciente y, por lo tanto, no “sabían” que la estaban violando.

Manifestaciones en apoyo a Gisèle Pelicot

Aunque ha estado presente en el tribunal la mayoría de los días, Gisèle Pelicot sólo ha testificado dos veces.

El 18 de septiembre dijo que se sintió “humillada” por las insinuaciones de que había aceptado participar en un juego sexual en el que fingía estar dormida cuando los hombres que su marido reclutó por internet llegaron a su casa.

“Estos hombres vinieron a violarme. Lo que estoy escuchando en este tribunal es muy degradante, muy humillante”, afirmó.

El proceso ha suscitado un enorme interés en Francia, donde Pelicot se ha convertido en un icono feminista, sobre todo por renunciar a su derecho al anonimato y solicitar un juicio abierto.

Su equipo jurídico afirmó que la apertura del proceso haría que la “vergüenza” recayera sobre los acusados.

El sábado pasado se celebraron manifestaciones en apoyo a Gisèle Pelicot en más de una decena de ciudades francesas. Varias organizaciones feministas también piden al gobierno francés que amplíe la ley sobre la violación para incluir una cláusula sobre el consentimiento.

El juicio comenzó el 2 de septiembre. A pesar de las largas audiencias diarias, todavía no se ha completado la mitad debido al número de acusados que deben ser interrogados.