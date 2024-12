Síndrome de Ovario Poliquístico afecta a 8% de las mujeres

“Cuando hablamos de SOP nos referimos a un problema hormonal muy común en mujeres en edad fértil. Las pacientes con esta patología pueden no ovular y tener niveles hormonales anormales; también pueden no tener periodo o menstruar de forma irregular, con un crecimiento excesivo del vello y un aumento de peso alrededor del vientre”, explica el doctor Rodrigo Carvajal, especialista en medicina reproductiva de IVI Santiago.

La mujer con SOP no produce las suficientes hormonas para ovular, por lo que los ovarios pueden desarrollar pequeños sacos llenos de líquido conocidos como quistes, los cuales producen unas hormonas llamadas “andrógenos” que pueden causar problemas en el ciclo menstrual. De ahí el nombre Síndrome de Ovario Poliquístico.

“Es importante detectarlo a tiempo, pues algunas de sus principales afectaciones van desde el acné, la anovulación y alteraciones menstruales, hasta diabetes mellitus tipo 2, enfermedad cardiovascular, riesgo de síndrome metabólico e, incluso, infertilidad” agrega el especialista.

Respecto a su causa, aunque no está 100% definida, especialistas e investigaciones coinciden con que muchas mujeres con SOP tienen en común la resistencia a la insulina. Es decir, que sus cuerpos no pueden utilizar la insulina, haciendo que ésta se acumule y cause niveles más altos de andrógenos.

Entre los síntomas que ayudan a reconocer esta enfermedad que afecta el funcionamiento de los ovarios figuran:

Periodos menstruales irregulares, o ausencia de menstruación.

Exceso de andrógenos y alteraciones hormonales.

Exceso de vello facial o corporal.

Alopecia o caída de cabello.

Dificultad para quedar embarazada.

Piel grasa o acné.

Aumento de peso.

Resistencia a la insulina.

El SOP suele ser hereditario, por lo que es común que las hermanas o madre e hija lo padezcan.

SOP y embarazo

Las mujeres con Síndrome de Ovario Poliquístico tienen una alta probabilidad de enfrentar dificultades para conseguir un embarazo, y su tratamiento depende de varios factores, como la edad, la gravedad de los síntomas o el estado de salud en general.

“En ese sentido, una de las consultas más frecuentes es si es posible que una mujer sea madre soltera y viva con SOP. La respuesta es sí, pero se debe llevar a cabo un diagnóstico adecuado para llegar a los mejores resultados”, señala el doctor Carvajal.

El SOP se traduce en embarazos con más riesgos y complicaciones; de hecho, una mujer con SOP es tres veces más propensa a tener un aborto espontáneo en los primeros meses de gestación que aquellas que no lo tienen. El tratamiento para conseguir un embarazo puede incluir cambios en la dieta, así como un aumento en la actividad física, todo con el objetivo de perder peso y reducir los niveles de glucosa en la sangre, lo que a su vez puede ayudar a ovular.

De igual forma suelen prescribirse medicamentos para provocar la ovulación, aunque en ciertos casos pueden aumentar la posibilidad de un parto múltiple debido a la hiperestimulación ovárica.