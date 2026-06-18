Trump y Netanyahu ¿quién manda a quién?

El cese al fuego entre Estados Unidos e Irán marca un punto de inflexión que revela un profundo desencuentro entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Mientras Trump celebraba el acuerdo, el ambiente en Israel era sombrío, ya que el conflicto no logró los objetivos principales de Israel: eliminar el programa nuclear iraní ni terminar con el apoyo a sus grupos aliados. El análisis destaca que Irán mostró una resiliencia inesperada durante más de 100 días de guerra, incluyendo ataques a bases militares estadounidenses, lo que lo ha colocado en una posición de fortaleza estratégica. Trump no ha conseguido la rendición incondicional de Irán ni el cambio de régimen, y Netanyahu no logró desmantelar la influencia regional iraní.

La relación entre ambos mandatarios se ha deteriorado por sus opuestas necesidades políticas internas.

Trump busca terminar la guerra antes de las elecciones de noviembre, mientras que Netanyahu necesita mantener un conflicto externo para sostenerse políticamente de cara a los comicios de octubre. El cese al fuego ha profundizado las tensiones, con Trump calificando a Netanyahu de “completamente loco” y los aliados ultraderechistas israelíes considerando el acuerdo un fracaso. Al final, la guerra ha dejado a Estados Unidos en una posición de debilidad estratégica y a Irán fortalecido, lo que obliga a ambos líderes a dar explicaciones a sus electorados. El análisis concluye que la “luna de miel” entre Trump y Netanyahu ha terminado, pues sus intereses están ahora claramente desalineados.

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