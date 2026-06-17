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Crisis en el gabinete de Milei: investigan patrimonio de Adorni y Senado activa interpelación MUNDO Foto: EFE

Crisis en el gabinete de Milei: investigan patrimonio de Adorni y Senado activa interpelación

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Jefe de Gabinete de Javier Milei enfrenta una inminente interpelación y una posible moción de censura el próximo 2 de julio. Mientras la Justicia investiga millonarios gastos no justificados, la Casa Rosada logró aplazar el debate legislativo para intentar frenar su caída.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Senado argentino acordó avanzar en la interpelación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, con una eventual moción de censura fijada para el 2 de julio, en medio del aumento de la presión política por las dudas sobre su patrimonio. La oposición peronista y bloques aliados impulsan la ofensiva tras revelaciones sobre su situación financiera, que incluyen rectificaciones a su declaración jurada, la admisión de ahorros no declarados por cerca de US$500 mil y la investigación del fiscal Gerardo Pollicita por gastos familiares, movimientos inmobiliarios y obras en su propiedad en el country Indio C
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La crisis política en torno a la figura del Jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, alcanzó un punto crítico este miércoles. El Senado trasandino, impulsado por la oposición peronista e incluso por bloques aliados como el PRO, logró los acuerdos para votar en su próxima sesión un proyecto que someterá al funcionario a una interpelación y a una eventual moción de censura programada para el 2 de julio.

El cerco sobre Adorni responde a las crecientes dudas sobre su patrimonio. Actualmente, el fiscal Gerardo Pollicita investiga millonarios gastos familiares, movimientos de obras en su propiedad del exclusivo country Indio Cuá y compras irregulares. Las sospechas se agravaron luego de que el propio funcionario presentara rectificaciones a su declaración jurada, admitiendo omisiones y ahorros no declarados por medio millón de dólares.

En una frenética gestión parlamentaria, el gobierno de Javier Milei consiguió postergar la sesión en la Cámara Alta hasta el 25 de junio, ganando una semana de oxígeno para intentar desarticular el embate legislativo.

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Mientras sectores de la oposición aseguran que la continuidad del ministro es inviable y desde el propio Ejecutivo se filtraron rumores sobre su inminente renuncia, la Casa Rosada busca blindarlo públicamente. Figuras como Patricia Bullrich han ratificado que el Presidente Milei “considera que no existen razones para desplazarlo”. Por su parte, el propio Adorni intentó mostrar normalidad retomando su actividad en redes sociales con anuncios de gestión.

Si el 2 de julio las explicaciones del Jefe de Gabinete no convencen al Senado, la moción de censura requerirá de la mayoría absoluta de ambas cámaras para concretar su destitución, un escenario que significaría un duro golpe político para la administración libertaria.

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