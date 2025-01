“Mi padre debería morir en prisión”: entrevista con Caroline Darian, la hija de Dominique Pelicot

“Me dijo que había descubierto esa misma mañana que [mi padre] Dominique había estado drogándola durante unos 10 años para que diferentes hombres la violaran”, recuerda Darian en una entrevista exclusiva con el programa Today de la BBC.

“Sé que me drogó, pero no tengo ninguna prueba”

“Sé que me drogó, probablemente para abusar sexualmente de mí, pero no tengo ninguna prueba”, afirma.

“¿Y cuántas víctimas hay así? No les creen porque no hay pruebas. No las escuchan, no las apoyan”, afirma.