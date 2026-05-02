Patricio Quisbert y “caja en cero” del PDG: “Tenemos que poner foco en mejorar la institucionalidad”

El contador auditor y actual presidente del Partido de la Gente, Patricio Quisbert, se refirió a los principales desafíos que enfrenta la colectividad en medio de un álgido escenario legislativo y una compleja situación interna, luego de que el Servel rechazara el balance contable, lo que implica la retención de los recursos obtenidos de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones.



En conversación con El Mercurio, Quisbert reiteró el apoyo condicionado a la Ley Miscelánea del Gobierno, y señaló que no se trata de un “cheque en blanco”.



“Estamos disponibles para poder dialogar, pero no a cualquier costo, siempre vamos a evaluar que las medidas tengan un impacto real en la calidad de vida de las personas, sobre todo, en la clase media y las pymes”, dijo.



En esa línea, el presidente del PDG también respondió a la críticas por la indefinición ideológica de la bancada, a propósito de la negociación fallida por la testera de la Cámara de Diputados y el respaldo a la idea de legislar de la megarreforma del Ejecutivo.



“Cuando el PDG se abre a conversar un tema que es relevante para la ciudadanía con la izquierda, somos comunistas, y cuando se nos pide dialogar en otra materia por el lado de la derecha, entonces somos fachos. Nuestro camino, nuestra brújula siempre va a ser el sentido común”, afirmó.



Respecto al desafío de recibir el partido con “cero pesos”, luego de que el Servel rechazara el balance contable de la tienda, Quisbert enfatizó que asumió con “una base importante, con representación en el Congreso, las regiones, pero también con desafíos internos los cuales hay que ordenar”.



“Tenemos que poner foco en mejorar la institucionalidad, la coordinación, (…) ir mejorando esa área que tal vez ha estado un poco débil, pero también con foco en el trabajo de redes sociales. (…) Hubo un cambio de normativa hace un tiempo, del cual no solamente nosotros como partido tuvimos problemas con los balances, hay más de 10 partidos que tuvieron la misma situación, de lo cual están reestructurando sus procesos administrativos para poder estar en norma con el Servel y es parte de las correcciones que tenemos que hacer para poder fortalecer el partido”, añadió.



En ese sentido, el líder del PDG reconoció que como partido siempre han trabajado de manera “muy autofinanciada”, mediante “el esfuerzo y la dedicación gratuita que entrega un sinfín de militantes”. Por lo mismo, apuntó a la necesidad de “institucionalizar las tareas partidarias”, y tener gente dedicada 100% a la labor administrativa, territorial y de la bancada de diputados. “Debemos generar una estructura que nos permita proyectarnos para lo que viene que es ser una alternativa de gobierno”, indicó.



Consultado por la baja participación en las recientes elecciones internas -donde solo participaron 1.100 militantes de un total de 43 mil- señaló que fueron “muy transparentes con la baja participación, porque también refleja una realidad país: hay una distancia y desconexión entre la gente y la política, pero también hay factores prácticos como tiempo, accesos, y eso también nos desafío a pensar en mecanismos más accesibles”.



Asimismo, abordó la urgencia de reconectar con las bases, la importancia de tener los recursos, levantar sedes regionales y los medios para el despliegue digital.



En cuanto a la idea de que el PDG solo se sustenta por la figura de Franco Parisi, Quisbert lo calificó como algo “comunicacional”. “Es indiscutible que Franco es el máximo referente, pero el partido la verdad es que ha tomado fuerza. Él es parte del PDG, es el referente más mediático que tenemos. No podría minimizar su impacto interno, pero obviamente que una institucionalidad de largo plazo no solamente es un nombre”, finalizó.