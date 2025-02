“Tradwife” y “mujer del proceso”: las polémicas tendencias que se apoderan de las redes sociales

Sin duda las tendencias de redes sociales muchas veces son parte de nuestro diario vivir. Desde consejos para tener descuentos al comprar en ciertas tiendas hasta recomendaciones de lugares para conocer son algunas de los contenidos que nos podemos encontrar en redes sociales como Tik-Tok e Instagram. Sin embargo, algunas de estas tendencias han ido escalando y puesto el rol de la mujer, en relaciones, como un papel doblegado.

“Tradwife”, “mujer de alto valor” y “mujer del proceso” son algunas de las polémicas tendencias que se han ido tomando las redes sociales, especialmente Tik-Tok. Pero, ¿qué son todas estas tendencias? El denominado “tradwife“, que en español significa esposa tradicional, es una tendencia en redes sociales que promueve un estilo de vida basado en los roles de género tradicionales. Es decir, las mujeres se encargan de la casa y los niños, mientras que el hombre es el proveedor económico de la familia. Estos valores están asociados a épocas pasadas como lo fueron los años 50.

Si bien esta tendencia comenzó el 2020, durante la pandemia de Covid-19, fue durante el año pasado que fue tomando más fuerza con influencer como Hannah Neeleman, influencer estadounidense que promueve este estilo de vida. Neelman se hizo conocida a través de su cuenta de Tik-Tok, Ballerina Farm, en su perfil se puede ver cómo es que cuida de sus ocho hijos, es responsable de las comidas y el aseo de la granja en donde vive.

Por otro lado, durante el último tiempo se ha hecho viral el concepto “mujer del proceso”, el que hace referencia el estar en una relación heterosexual en donde el hombre va consiguiendo éxito de a poco hasta lograr sus metas y cuando por fin logra tener lo que quiere, deja a su pareja por buscar a alguien más. Si bien, hay mujeres que se sienten representadas con este concepto, hay otras que consideran que esta tendencia sigue reforzando los roles de género.

Sin duda, la viralización de estas tendencias ha hecho que, lo que se pensaba había ido quedando atrás, se establezca con mucha más fuerza. En tendencias como las tradwife, se refuerza la idea acerca de la mujer y su posición doblegada hacia el cuidado de los niños y del hogar.

Pero, ¿qué significa y en qué consiste ser una tradwife? La atención se centra en áreas como el cuidado de los hijos, la cocina, la repostería y el cuidado del hogar. Una de las características de esta tendencia se puede ver, a través de redes sociales, que las amas de casa elaboran todas las comidas con ingredientes frescos y casi desde cero. Las necesidades del esposo y los hijos suelen ser el centro de atención y marcan la pauta a la hora de elegir recetas.

Estas tendencias, además de generar un polémica por ser contrarias al movimiento feminista, también podrían generar un impacto en los adolescentes ya que esta generación se encuentra más expuesta a las redes sociales y los contenidos que en estas plataformas surgen.

Alejandro Sánchez, psicólogo y director del Magíster en Psicología Educacional de la Universidad del Desarrollo de Concepción, explica que si vienen pueden existir cambios en las actitudes de los adolescentes, esto no sería a largo plazo ya que durante los adolescentes durante esta etapa se encuentran en una búsqueda de su identidad.

“Esas fuentes, los grupos de referencia son los que van moldeando la identidad y en este proceso de moratoria, la adolescencia es fundamental, pero cada vez se extiende más en el tiempo, se van como probando distintas identidades en ese mismo proceso de construcción”, explica el especialista.

El psicólogo explica que, si bien los adolescentes siguen ciertas tendencias que se encuentran de moda, éstas en un futuro o al llegar a la adultez puede que ya no sean del gusto o agrado de los jóvenes. “Entonces, el hecho, por ejemplo, de que gente joven siga mucho a estos referentes, no permitiría predecir que en el futuro sigan y al contrario. Por ejemplo, jóvenes o adolescentes participaron activamente de grupos de referencia feministas, no permiten predecir que en las trayectorias de vida adulta sigan, digamos, como en el marco de esos referentes todavía”, agrega Sánchez.

Así mismo, el experto recalca en la importancia de respetar la decisión de las mujeres que deciden llevar un estilo de vida ligado al tradwife. Así mismo, agrega que “algo que cruza a las cuatros olas del feminismo y tiene que ver con la reivindicación de la autonomía de la mujer, verdad. De, primero reconocer que como cualquier persona, como cualquier persona, tiene autonomía voluntad y puede decidir libremente de sus proyectos. Y por lo tanto, no cobertar esa libertad en el marco, en solo un marco de referencia”.

El retorno de la tendencia «tradwife» abre un debate sobre la tensión entre la autonomía personal y las implicaciones sociales de mantener roles de género tradicionales. Si bien, para algunas estas tendencias pueden parecer polémicas e incluso peligrosas. Para otras, estas tendencias se relacionan con el estilo de vida que quieren llevar.