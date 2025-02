El sexting y San Valentín: cómo la era digital está transformando las relaciones románticas

En la era digital, las flechas de Cupido se disparan a la velocidad de un mensaje directo. Las citas en línea han redefinido las reglas del romance, popularizando prácticas como el sexting, es decir, el intercambio de mensajes e imágenes íntimas. Tanto así que 32% de los latinoamericanos afirman haber enviado nudes a sus parejas, consolidando esta dinámica como una ‘prueba de amor’ en las relaciones modernas.

La generación de 25 a 34 años lidera la práctica del sexting: 39% de los latinoamericanos de este grupo de edad reconoce que ha compartido imágenes íntimas con su pareja, en contraste con 18% de las personas entre 45 y 54 años de edad, grupo que es menos asiduo a este intercambio. Esta diferencia refleja cómo las generaciones más jóvenes, que han crecido con el auge de la tecnología y las redes sociales, son más propensas a adoptar este tipo de prácticas digitales.

Estas cifras son parte del estudio de Kaspersky llamado “La verdad al desnudo”, elaborado por la compañía para analizar el cambio radical que internet ha generado en las interacciones románticas, con la popularidad de las citas en línea que también han transformado las reglas de compromiso en torno a las conexiones románticas en el mundo moderno.

Prueba de ello es que 27% de los latinoamericanos creen que no es necesario tener una plática previa con su pareja para establecer límites al compartir sus nudes, pues para ellos, la confianza y la naturaleza de la relación bastan para garantizar que su “media naranja” mantendrá esas fotos en privado sin necesidad de acuerdos previos.

El estudio también revela que 37% de los encuestados en América Latina no conoce cuáles son las medidas de seguridad digital que puede usar para proteger sus nudes del acceso e intercambio no autorizados, como puede ser un software especializado para encriptar las imágenes. Este desconocimiento aumenta la vulnerabilidad ante riesgos como la difusión no consentida de imágenes, lo que subraya la necesidad de fomentar la educación en seguridad digital en las relaciones modernas.

“El estudio de Kaspersky destaca la creciente normalización del sexting, especialmente entre los más jóvenes, quienes comparten nudes en cantidades cada vez mayores sin considerar las consecuencias a largo plazo, como la pornografía de venganza, que es la difusión no consentida del contenido íntimo de una persona con el objetivo de perjudicarla”, comenta Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) para América Latina en Kaspersky. “Es importante que los usuarios sean conscientes de los riesgos que corren y así, puedan tomar decisiones digitales más informadas”.

Si a pesar de conocer los riesgos del sexting decides compartir tus imágenes íntimas, los expertos de comparten estos consejos para que no quedes como Cupido, al desnudo.

1. Piensa antes de compartir: es triste, pero las relaciones terminan y cuando esto sucede, puede ser que no solo te quedes con el corazón roto, sino con la preocupación de qué será de las nudes compartidas. Recuerda que una vez que la foto sale de tu dispositivo, es imposible tener control de cuál será su uso o destino final.

2. No almacenes fotos íntimas en la nube: recuerda que las cuentas en la nube pueden ser susceptibles a filtraciones de datos o accesos no autorizados. Es recomendable que también revises la configuración de tus dispositivos y desactives la sincronización automática de imágenes.

3. Almacena tus imágenes en plataformas seguras y cifradas: lo mejor es que esas imágenes que son “solo para sus ojos” estén almacenadas en apps con cifrado de extremo a extremo.

4. Instala en tus dispositivos una solución de ciberseguridad: existen herramientas como Kaspersky Premium que garantizan que mantiene tus documentos y archivos a salvo y evita el acceso remoto a tu equipo.

Aunque el sexting ha ganado terreno como una forma de expresar intimidad en las relaciones modernas, es fundamental estar consciente de los riesgos que implica, especialmente en cuanto a la seguridad digital. La educación y la protección adecuada pueden garantizar que este acto, si se decide compartir, sea seguro y respetuoso para todos los involucrados. En la era digital, la confianza es clave, pero también lo es la precaución. Al final, el verdadero “San Valentín” está en la comunicación abierta y la consideración mutua.