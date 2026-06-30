Francia 3-0 Suecia: ofensiva gala arrolla a los suecos y “Les Bleus” llegan a octavos de final

Francia selló este martes su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 con una exhibición de poderío ofensivo en Nueva Jersey. El vigente subcampeón superó 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final y dejó en claro por qué llega con chapa de gran favorito al título. Kylian Mbappé, con un doblete, volvió a ser la figura clave de un equipo que funcionó como una aplanadora durante gran parte del encuentro.

El encuentro se transformó en un trámite de Les Bleus casi desde el primer cuarto de hora. Suecia apenas inquietó a los 3 minutos con un disparo de Alexander Isak que contuvo Mike Maignan, pero luego se vio agobiada en su campo. Bradley Barcola probó con un remate desviado a los 19 minutos y poco después un tanto de Mbappé fue anulado por posición de adelanto.

La hegemonía gala creció con el correr de los minutos: a los 32, un remate de Mbappé se estrelló en un palo y, en la jugada siguiente, una media chilena hermosa de Michael Olise volvió a encontrarlo, esta vez en la base del madero izquierdo. El rebote le quedó a Ousmane Dembélé, que definió desviado.

El marcador se abrió al filo del descanso. Tras un córner, Dembélé habilitó a Mbappé por derecha; el delantero enganchó hacia el medio dentro del área, dejó tirado a su marcador y sacó un potente disparo cruzado que no le dio chances al arquero Jacob Widell Zetterström. El 1-0, a los 45 minutos, fue celebrado con un fuerte abrazo entre el goleador y el entrenador Didier Deschamps.

La ventaja soltó definitivamente a los franceses en el complemento. A los 57 minutos, una pérdida de Suecia en la salida desató un velocísimo ataque: Aurélien Tchouaméni inició la transición, descargó para Olise y este dejó solo a Barcola, que con un violento derechazo puso el 2-0. A partir de ahí, el conjunto galo manejó la pelota a piacere. Olise agrandó aún más su figura, dejando rivales por el camino sin perder su ritmo.

El broche de oro lo puso Mbappé a los 74 minutos, tras una asistencia fantástica en cortada de Olise. El delantero recibió con maestría y definió bárbaro en el mano a mano con Zetterstrom para el 3-0. La goleada redondeó una faena casi perfecta, aunque sobre el epílogo Suecia, impulsada por la vergüenza deportiva, expuso una pequeña falencia: la defensa francesa se mostró falible y se salvó un par de veces.

De esta manera, Francia se convirtió en el primer equipo en la historia de la Copa del Mundo en anotar tres o más goles en cinco partidos consecutivos. Su próximo desafío será el 4 de julio en Filadelfia ante Paraguay, que dio la sorpresa al eliminar a Alemania.