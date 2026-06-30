Grau agradece votos de derecha que frenaron libelo en su contra: “Era una acusación sin fundamento”

Tras la decisión del Senado de rechazar la acusación constitucional en su contra, el exministro de Hacienda Nicolás Grau valoró el resultado y centró sus primeras declaraciones en un gesto explícito hacia parlamentarios de derecha que, según dijo, votaron en contra o se abstuvieron del libelo, evaluando el caso “en su propio mérito”.

“Quiero agradecer la prensa por esta cobertura durante el día de hoy y todos los días de este proceso”, partió señalando, antes de adelantar que “voy a partir por muchos agradecimientos”.

En esa línea, flanqueado por parlamentarios de la actual oposición, el exsecretario de Estado destacó especialmente a senadores de oposición. “Voy a partir por agradecer a quienes no están acá, que son senadoras y senadores de ideas políticas distintas a las mías que hoy día a pesar de esa diferencia han evaluado la acusación en su propio mérito y en algunos casos han rechazado y en otros se han abstenido. Y quiero creo que eso es muy es muy valioso”, afirmó.

Grau subrayó que, a su juicio, hubo respaldos relevantes desde el sector opositor. “Vi a la rápida que en todos los puntos hubo votos en contra o abstenciones de senadores y senadoras tanto de Renovación Nacional como la UDI. Y creo que eso es muy es muy valioso, además de algunos senadores independientes”, sostuvo.

El exministro también agradeció al bloque opositor y a quienes lo respaldaron durante el proceso. “Quienes sí están acá, el mundo progresista, senadoras y senadores de distintos partidos políticos que no solo en esta votación (…) han sido muy apañadores”, dijo, agregando que se sintió “muy apoyado en lo humano durante este proceso”.

Asimismo, extendió sus agradecimientos a los equipos jurídicos y políticos involucrados en la defensa. “No es lo mismo hacer una acusación estando en el gobierno que fuera del gobierno”, señaló, valorando el trabajo de su abogado Patricio Zapata y de su partido —Frente Amplio—.

En el plano de fondo, Grau defendió la solidez de su gestión y cuestionó la acusación. “Ha quedado claro que esta era una acusación sin fundamento”, afirmó. A su juicio, “los hechos mismos que se imputaban no eran hechos ciertos”, y sostuvo que “en la transversalidad del rechazo (…) no hubo nadie en esa comisión que afirmara que existían fundamentos claros para una acusación constitucional”.

El exministro también abordó el debate fiscal, descartando diagnósticos críticos extremos. “No es cierto que nuestro país está en una situación catastrófica en términos fiscales”, aseguró, aunque reconoció que existen “desafíos muy relevantes” y que Chile arrastra “más de una década” de dificultades en la materia.

En esa línea, llamó a combinar responsabilidad fiscal y social. “La responsabilidad fiscal y la responsabilidad social debieran ser los dos ejes de esta conversación”, planteó, defendiendo que durante su gestión se buscó contener el gasto sin descuidar políticas sociales.

Finalmente, Grau cerró con una defensa de la credibilidad institucional del país. “En Chile los gastos fiscales y los ingresos fiscales se conocen por el país un mes después (…) nunca nadie ha cuestionado aquello”, dijo, advirtiendo que “lo que no podemos tener diferencia es que nuestro país es serio” y que las cifras públicas “son creíbles”.